Gobierno distribuirá $3.000 millones para las obras sociales sindicales: de dónde proviene

Frente a las dificultades que se están generando para que las empresas privadas paguen un bono compensatorio salarial a sus empleados, el Gobierno decidió distribuir a las obras sociales una cifra cercana a los 3000 millones de pesos.

Ese dinero proviene del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), y está integrado con aportes de trabajadores y empleadores. Y si bien Mauricio Macri había prometido no tocar los millones que integran dicho fondo, la crisis económica no permite mantener la promesa.

Esto será parte de la negociación por el bono salarial que el Gobierno lleva con la CGT como parte de una compensación por la caída salarial.

En cuanto a la partida que se otorgará a los gremios, serán millones que provienen de los mismos afiliados. El ministro de la Producción y el Trabajo, Dante Sica, consultó sobre esta decisión a Marcos Peña, quien lo conversó con el Presidente, y de esta manera se habilitó esta iniciativa para que sean distribuidas en las próximas semanas, informó La Nación.

Si bien no significa que no se seguirá conversando por el bono, tampoco se hará por decreto, como se había insinuado.

Días atrás Sica, consultado por la prensa por la negativa de los empresarios a otorgar un bono de $ 5.000, había asegurado: "Te diría que no está cerrado el tema del bono. Lo que está sí es la voluntad política del Gobierno", de otorgarlo.



"Lo que empezamos a charlar con las distintas cámaras, era la necesidad de tener alguna compensación sobre el salario real por este salto de inflación no esperada, en agosto y septiembre, y quizás un poco de octubre", explicó el ministro.



Y recordó que la mayoría de las paritarias habían cerrado casi a finales de julio, todas tenían cláusulas de revisión, y con la decisión de otorgar un bono "la idea era adelantarnos también a esa discusión de quizás no abrir las paritarias de nuevo y poder buscar algún mecanismo para compensar la caída del salario real, pero sin ahogar a las empresas, que no solo están sufriendo una caída a nivel de actividad sino sufriendo una astringencia en el mercado financiero".