Cómo será la reestructuración de la deuda "a la uruguaya", según Artana y Melconian

Advierten que todos los modelos de reestructuración de la deuda que se manejan implican un fuerte ajuste fiscal, laboral y previsional

Los economistas Carlos Melconian y Daniel Artana advirtieron que todos los modelos de reestructuración de la deuda que se manejan implican un fuerte ajuste fiscal, laboral y previsional, medidas que no están contempladas en los dos principales candidatos presidenciales.



Ambos formularon estas declaraciones durante la jornada de cierre del 40ma. Reunión Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se desarrolló en Bariloche.



"Uruguay hoy se financia al 4% anual. Lo hizo un año después de pagar su deuda. Pero al año siguiente de la reestructuración pusieron 3 puntos del PBI arriba de la mesa para pagar. Parece que nosotros no tenemos ni 2 puntos para poner", advirtió Artana.



"¿Cómo hacés para compatibilizar tus promesas de campaña con tener que pagar dos puntos del PBI de superávit primario?", se preguntó el economista de FIEL.



Por su parte, Melconian, destacó que las reestructuraciones de Portugal, Irlanda y Grecia "tienen en común fuertes reformas tanto fiscal, jubilatoria y laboral", para lograr excedente fiscal y poder pagar lo que debían.



"No es algo lo que se esté hablando", dijo, mientras que Artana advirtió que "decir que le vamos a poner plata en el bolsillo a la gente, en la actual situación, es peligroso, porque impulsa la inflación".



Las palabras de los economistas fueron seguidas por los 200 empresarios que colmaron el salón principal del hotel Llao Llao, y por el Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien cerrará el encuentro.



Artana dijo: "¡Ojalá nos vaya como Uruguay, tenía una deuda de 110 % y nosotros tenemos una del 75%, pero el tema es si tenemos dinero para pagarla!"



Aseguró que "lo de emitir" para ponerle dinero a la gente en el bolsillo "está pensado para países que tienen deflación, como Japón, no como nosotros que tenemos 55% de inflación".



Por su parte Melconian advirtió que "la deuda se va a reestructurar", no solo reprogramar los pagos, porque "sino, no alcanza", y que un acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional, "conlleva la reforma fiscal, laboral y previsional", como ocurrió en los países europeos.