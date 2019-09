"El escenario que viene para la economía será muy distinto al de 2003"

El economista de Econviews señala que Macri erró al establecer las prioridades económicas de su gestión. Qué dice sobre las propuestas de Fernández

Eric Ritondale, economista del staff de la consultora Econviews, advirtió que la recuperación de la economía Argentina no podrá producirse de manera análoga a cómo se hizo en 2003, porque "los escenarios no son similares".

En una entrevista con el diario Río Negro, el analista evaluó el rumbo elegido por el Gobierno y las perspectivas para el próximo mandato. En este sentido, indicó que Macri no acertó en las prioridades al inicio de la gestión, y agregó que un gobierno de Alberto Fernández encontrará las mismas dificultades para establecer objetivos múltiples en la economía.

Acerca del comportamiento de los mercados luego de las PASO, Ritondale dijo que "sin duda, la respuesta fue negativa; estaban posicionados esperando otro resultado en las primarias".

Te puede interesar Explotan las consultas de los que entraron al "blanqueo" para cubrirse antes de un eventual gobierno de Alberto Fernández

"La perspectiva de hoy es que el próximo gobierno tendrá muy poco financiamiento, y en ese marco será necesario algún tipo de acuerdo con los acreedores. La economía se quedó sin crédito a partir de 2018, y las expectativas de que el crédito regrese para atender los vencimientos en 2020, son escasas tras el resultado electoral", sostuvo.

Además, Ritondale afirmó que el Gobierno "subestimó los problemas" de la economía argentina.

"La respuesta posterior a las PASO surge de la desconfianza de quienes podrían financiar al país, respecto a las políticas que podría llevar adelante el candidato ganador. Distinto hubiera sido para los inversores y las empresas, en cuanto al crédito de tiempo que hubiera tenido el gobierno en caso de ser reelecto. Dicho esto, sin duda el gobierno subestimó los problemas, y por sobre todo, sobreestimó la capacidad de financiar la convergencia fiscal y la transición con crédito soberano durante los cuatro años de mandato", explicó.

Te puede interesar Empleados de comercio: sindicato acordó de qué manera se pagará el bono de 5.000 pesos

En relación al FMI, el economista planteó un escenario preocupante: "Acudir al FMI significó cambiar un acreedor por el otro. Y de cara a 2020, quedan aún vigentes dentro del acuerdo u$s 5.400 millones para este año, y otros u$s 6.000 millones para el año que viene. Sin duda no será suficiente para cubrir los vencimientos del año próximo, y será necesario acudir a otras fuentes de financiamiento. Hoy la realidad es que no se cuenta con ninguna línea de financiamiento abierta. Y si eso es así para la nación, difícilmente sea diferente para las provincias y las empresas".

Acerca de los problemas de gestión del macrismo, Ritondale advirtió que hubo un error grave al establecer los objetivos.

"No fue bueno establecer como prioridad la reducción de la inflación. El objetivo debió ser la consolidación fiscal, y la desinflación en segundo orden. Uno no puede mantener objetivos múltiples e inconsistentes entre sí. En todo caso es necesario establecer un objetivo primario, y definir una secuencia que implica el sacrificio de los demás, en pos de un objetivo superior. Para el gobierno, esa tensión entre metas fiscales y monetarias entró en conflicto en 2018, cuando fue obvio que las metas monetarias no se iban a cumplir. Pero a la vez, esa imposibilidad de mantener objetivos múltiples, también será un limitante para el próximo gobierno", afirmó.

Te puede interesar Cuáles serán las 6 reglas clave de la economía albertista, según referente económico de Fernández

En cuanto a las propuesta de Alberto Fernández, el economista de Econviews afirma que hay "inconsistencias".

"Los planteos que uno empieza a observar en el discurso de Fernánadez incluyen por ejemplo la intención de recomponer el poder adquisitivo, pero sin atrasar tarifas. Al mismo tiempo se plantea la apuesta al fomento de las exportaciones desde Vaca Muerta. Se plantea la intención de recomponer el salario, y al mismo tiempo la posición fiscal. Digo, son muchos objetivos múltiples, algunos de ellos inconsistentes entre sí", subraya.

En esta línea, rechaza que se pueda realizar una recuperación como la iniciada en el año 2003 porque "los escenarios no son similares".

"Primero, porque venimos de muchos años de alta inflación, mientras que previo al 2003, la convertibilidad fue un periodo de no inflación. Segundo, es difícil pensar que en los próximos dos años, el apetito por los pesos y por los activos en pesos, pueda crecer de la forma en que creció en los años posteriores a 2002. Tercero, es difícil pensar en la aparición de actores como China, que en aquel momento impulsó el precio de las materias primas, o impulsó por ejemplo el crecimiento del producto de Brasil, que en aquel periodo se multiplicó por cinco", analizó.

Y añadió: "Hoy el PBI de Brasil en dólares es un 30% más bajo que en 2011. Otro elemento, es que el tipo de cambio real en 2003 era más alto que el actual. El stock de capital que dejó la década del 90, también fue mucho más alto que el que le queda al próximo gobierno. Y por último, el peso del gasto público en aquel entonces era del 22% del PBI, mientras que hoy es de aproximadamente el 38%".