Toyota ofrece nuevos planes para llegar a un 0Km de la forma más económica

En un momento donde muchos suscriptores se atrasan, la marca ofrece diferentes opciones para que sus clientes cumplan el sueño de llegar al auto nuevo

Comprar un 0km es uno de los objetivos de muchos argentinos, y la posibilidad de hacerlo a largo plazo es una de las claves que encontraron las automotrices para facilitar el acceso a uno de ellos.

En el caso de Toyota, comenzó a ofrecer planes de ahorro hace cinco años, casi al mismo tiempo que presentó en el mercado local el Etios, su modelo más accesible.

El objetivo de la japonesa fue captar con esta herramienta, a los compradores que hasta el momento no habían accedido a ningún modelo de la casa. Sin embargo, a poco de activarse, la demanda fue creciendo y se convirtió no solamente en la puerta de entrada a nuevos clientes, sino en la mejor herramienta para que, quienes estaban dentro de la familia de la marca, llegaran a una segunda unidad.

Qué modelo se pueden elegir

Desde sus inicios, los modelos que dispuso la automotriz para suscribirse a esta metodología fueron dos: Hilux, en la versión Doble Cabina DX 4x2 y 4x4; y Etios, en su versión hatchback X. Luego se sumó el Yaris, un auto mediano que llegó al mercado renovado el año pasado.

Sin embargo, el Plan de ahorro tiene una ventaja: una vez elegido el vehículo, el suscriptor puede cambiar por otro modelo o versión, pagando la diferencia del mismo. Es así como se puede pasar a una opción tope de gama de Etios o Hilux, hasta un Corolla, que no está en el oferta inicial.

Opciones de suscripción

Las opciones de suscripción son dos. Inicialmente, Toyota ofreció el plan 100%, mediante el cual en 84 cuotas se paga el total del vehículo.

Ahora, a fin de tener cuotas más chicas y que más gente pueda suscribirse, sumó la alternativa 70/30, es decir, se paga el 70% del valor del vehículo en cuotas y el resto al momento de licitar.

La actualización de las cuotas, como en todos los casos, se realiza de acuerdo al incremento de las listas de precios oficiales que presenta la marca mes a mes.

Qué pasa cuándo se atrasa el pago

Una de las situaciones que atraviesa el mercado actual, debido al contexto de inestabilidad, es que existe una mayor mora en el pago de las cuotas. En este escenario, una de las decisiones que tomó la marca fue pensar opciones para que los clientes se pongan al día.

"En los últimos meses hay una retracción del mercado. Sin embargo, vemos que en nuestro caso no cayó tanto el nivel de suscripciones y aumentamos la participación en este negocio. De todos modos, como sabemos que algunos clientes están complicados para pagar, lo que estamos haciendo es ofrecer el plan ‘Recupera tu sueño’, teniendo en cuenta que el que se adhiere al plan de ahorro tiene el deseo de llegar a un auto nuevo y no queremos que no pueda cumplirlo", comentó Daniel Afione, presidente de Toyota Plan Argentina.

El Plan Recupero lo que permite es que, el cliente que dejó de pagar el plan por dificultades económicas, pueda recuperar el haber neto ahorrado, descontando las deudas y otras penalidades que correspondan según contrato.

Ese haber neto se le reconoce si suscribe a un plan Etios, en caso de que lo desee.

De lo contrario, al finalizar el grupo que integra, recupera su dinero con el valor actualizado.

"Un ejemplo es el siguiente: un suscriptor tiene varias cuotas de una Hilux. Llegado el momento no puede cumplir más con el pago. Ese aporte puede cambiarse por un plan de Etios, que es más económico", ejemplificó Afione. "En muchos casos el ahorro, al ser un vehículo más barato, alcanza para la totalidad del modelo", agregó.

Otra de las herramientas que está a disposición del cliente es la del diferimiento del 20%. Esto significa que el cliente puede diferir durante 5 meses el 20% del valor de la cuota, para que en este momento sea más baja. El total equivale a una cuota completa, la cual deberá empezar a pagar a partir del mes 6 prorrateada en los siguientes pagos. Lo que permite esta herramienta es sortear mejor la crisis ante la pérdida de poder adquisitivo y no abandonar el pago del plan.

Toyota en el mercado

Las ventas de la marca a través del plan de ahorro llegaron a las 85.000 suscripciones y 25.000 unidades desde su lanzamiento, hace cinco años. Fueron creciendo y se consolidaron, así como lo hicieron con el negocio tradicional. Esto se ve reflejado en los números.

"La realidad es que la marca cayó menos que el mercado total en lo que va del año, eso gracias a los nuevos productos y la visión de largo plazo, donde también entran los planes de ahorro".

Así definió Afione la situación de la japonesa en un contexto donde las ventas de 0km están atravesando un momento de caída.

En cuanto a los modelos más elegidos para acceder por plan de ahorro, el directivo explicó que el mix de modelos elegidos es muy parejo. Sin embargo, una característica común es que el 15% de los clientes se quedan con el modelo al cual se suscribieron, optando la gran mayoría por cambiar por otra versión o vehículo de la marca.