Cuál es "el gran riesgo" para la economía argentina en 2020 y 2021, según Cavallo

El exministro de Economía de Menem y De la Rúa aseguró que "el descontrol monetario llevaría rápidamente a la hiperinflación"

El exministro de Economía Domingo Cavallo advirtió que los próximos dos años, "la hiperinflación será un gran riesgo" para la Argentina.

En un artículo publicado en su blog personal, Cavallo aseguró que "el Banco Central ya ha comenzado a perder el control de la emisión monetaria y este fenómeno se acentuará apenas se produzca el vencimiento de las LECAPs y las LETES cuyos plazos fueron prorrogados entre tres y seis meses".

Para el ex funcionario, "es altamente probable que el Gobierno deba disponer muy pronto la suspensión temporaria de todos los pagos de la deuda pública en Dólares, incluidas las LETEs, con lo que liberará por varios meses (probablemente por todo el año 2020, como mínimo) al Tesoro de la carga que significan los intereses y la amortización de los títulos que vencen en el período de la suspensión".

"Es inimaginable que pueda volver a suspender el pago de las LECAPs, además de tener que pagar en los plazos originales las LECAPs y las LETES en manos de personas humanas", advirtió el ex ministro de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

El economista indicó que la necesidad de financiar el déficit y pagar deuda de corto plazo, cuando no hay acceso al crédito, "darán paso a una expansión muy rápida de pesos".

Además, consideró "muy probable que tenga que pagar también las LECAPs y las LETES que constituyen capital de trabajo de empresas comerciales e industriales que, de no recibir esos pagos, se verían imposibilitados de erogar salarios e impuestos. Lo mismo ocurre con las que están en manos de provincias".

Todos estos pagos, más los que se harán necesarios para financiar el déficit fiscal remanente de cada mes, ahora que ha desaparecido totalmente el crédito público interno y externo, "darán paso a una expansión muy rápida de la cantidad de pesos en circulación. No hay ya espacio para que las LELIQs (que tendrán que transformarse en un encaje remunerado) puedan seguir utilizándose para neutralizar la expansión monetaria", anticipó.

Cavallo insistió en que la "pérdida de la capacidad de control de la emisión monetaria es la razón por la que se hizo inevitable la introducción de los controles de cambio".

Postuló que "si ellos no hubieran sido introducidos, y si aún introducidos no se los perfeccionaran con un desdoblamiento que viabilice un mercado libre para todas las transacciones no comerciales, el descontrol monetario llevaría rápidamente a la hiperinflación".

Por eso subrayó que "aun cuando no se produzca en noviembre y diciembre, la hiperinflación seguirá siendo un gran riesgo durante los años 2020 y 2021".

El economista dijo que "todas estas precauciones persiguen evitar que la hiperinflación se desate en la transición entre el gobierno saliente y el que resulte elegido, pero no aseguran que no se vaya a producir durante 2020 o 2021".

"Es clave que los asesores económicos de los candidatos adviertan los peligros que se presentan en el horizonte y no sean complacientes". concluyó.