Verano con luz: Edenor y Edesur dicen que la red resiste el calor pero alertan por tarifa congelada

Las compañías aseguran que los cortes se redujeron más del 40 por ciento en cuatro años pero señalan que peligra la inversión en mantenimiento de la red

Confiadas pero con cautela. Así se aproximan al verano las distribuidoras de electricidad con operaciones en Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Las compañías en cuestión prevén una proporción de cortes mucho menor a la de este año y aseguran que, de ocurrir interrupciones en el suministro, estas representarán situaciones aisladas y, en todo caso, consecuencia de factores puntuales.

Pero, al mismo tiempo, las empresas abren el paraguas respecto de lo que puede suceder si el Gobierno que asumirá en diciembre continúa el congelamiento de tarifas que Mauricio Macri mantiene desde agosto.

En torno a Edesur y Edenor señalan que la quietud de las boletas en un contexto inflacionario atenta directamente contra la caja destinada a sostener y mejorar el servicio.

"Si no hay movimiento en las tarifas, eso repercutirá directamente en el ingreso de las compañías. O sea, en lo que contamos para seguir manteniendo las inversiones que permiten elevar la calidad del servicio", dijo a iProfesional una fuente vinculada a la primera distribuidora.

Desde Edenor, en tanto, se expuso un argumento similar. "El ritmo con el que se venía recuperando el sector se desacelerará si no hay actualización tarifaria. La velocidad de inversión será menor por falta de recursos si no hay cambios. El sector no es ajeno a lo que está ocurriendo con la macroeconomía", expresó un vocero consultado.

La fuente sostuvo que, si bien hasta el momento no se percibe el impacto de la falta de nuevos aumentos, la situación podría volverse lo opuesto si no hay subas aplicadas a partir de 2020.

"Las inversiones que se hicieron son de largo aliento y hoy la mejoría es a partir de la revisión tarifaria integral que se fijó a partir de octubre de 2016. Un cambio de paradigma nos devolvería a la situación del servicio previo a ese cambio", acotó.

A la hora de evaluar el estado de la red y cómo esta llega a la etapa de mayor calor, desde Edesur se indicó que la compañía espera sortear menos cortes que en temporadas anteriores. De ocurrir, anticiparon, las interrupciones del servicio representarán eventos aislados.

"En estos cuatro años hemos logrado reducir los cortes de luz en un 40 por ciento. Eso habla a las claras del impacto positivo de lo que se ha invertido. Muchos de los cortes que han ocurrido en los últimos tiempos respondieron más a obras, a trabajos de mejora de la red, que a fallas en el servicio", sostuvo un vocero de la distribuidora. Este año, según detalle de la empresa, Edesur completará una inversión del orden de los 200 millones de dólares.

Por su parte, en Edenor indicaron el nivel de cortes se achicó 50 por ciento también en el lapso de cuatro años.

"En un día de calor intenso no debería pasar nada en términos de funcionamiento del servicio. En condiciones normales, confiamos en que ocurrirá lo mismo que en los últimos tres años: nada. El servicio, la red, viene funcionando apropiadamente. Pueden ocurrir incidentes aislados, pero a partir de consecuencias climáticas excepcionales. De suceder, lo podremos resolver con rapidez", expresaron desde la firma.

Energía de reserva

Entre los expertos del ámbito energético también hay coincidencias en la mejora que ostenta la red tras las inversiones de los últimos años.

En ese sentido, Emilio Apud, ex secretario de Energía y hombre de consulta permanente por parte del macrismo, dio por descontado que no existirán inconvenientes en términos de disponibilidad de energía. Y qué, en todo caso, la cuestión a observar es la distribución a los hogares.

Te puede interesar Sojeros en alerta por retenciones le advierten a Alberto que van a resistir "al costado de las rutas"

"La variable generación está en un momento óptimo. Hoy contamos con un 10% de reserva de energía en el sistema de generación. Eso da garantías de que no deberían ocurrir cortes justamente por inconvenientes en la generación. Sí puede ser que haya alguna interrupción en lo que es la distribución. Esto por efecto de las inversiones que aún quedan por hacer", comentó ante iProfesional.

Y añadió: "Si bien el ritmo de los aportes para optimizar el servicio se desaceleró por el contexto de la macroeconomía, las mejoras se siguen aplicando a la red. Si no hay actualización tarifaria quizás empecemos a ver complicaciones aunque no serían para este verano. Los cortes de energía, de suceder, deberían ser en una cantidad mucha menor a los del verano pasado".

Apud pidió por una continuidad de la política energética del macrismo como estrategia para garantizar la permanente mejora del suministro.

"Es un momento para romper con los vaivenes típicos que existen cada vez que hay cambio de gobierno. Si no se mantiene y mejora lo dispuesto, se disminuirá fuerte el ritmo de normalización que venía mostrando la calidad del servicio. En su momento se demonizaron los aumentos, hay que entender que esa es la única manera de volver a los subsidios cero como ocurría antes del 2002", expresó.

Contexto eléctrico

En el terreno de la energía, más allá de lo que ocurra con el calor del verano, la pregunta que atraviesa el ambiente refiere al escenario que heredará Alberto Fernández y la posibilidad de maniobra en dicho contexto.

En ese sentido, las versiones en torno a la probabilidad de aplicar un congelamiento prolongado en las tarifas correspondientes a servicios como la luz y el gas se presenta como una opción cargada de riesgos para la nueva gestión presidencial.

Al menos, eso es lo que advierten expertos de ámbitos como la misma Secretaría de Energía. Y es lo que, con relativo disimulo, comentan puertas hacia adentro los ejecutivos de las compañías del sector.

En el segmento energético hay coincidencias en que el macrismo dejará como herencia muy pocos recursos para aplicar en materia de subsidios, mientras que las firmas del rubro llegarán al inicio de mandato de Alberto Fernández con números complicados, dado el freno a los incrementos que rige desde mediados de año.

La revisión de los valores de las tarifas que los equipos que acompañarán al nuevo Presidente llevarán a cabo, generará un período sin subas que, a lo sumo, podría extenderse hasta marzo.

A partir de ahí, alertan desde carteras como Energía, será necesario avanzar con nuevos incrementos para darle oxígeno a empresas de distribución como Edesur y Edenor.

"El Estado no tiene caja para volver a subsidiar la mayor parte de las boletas. Y no es que con Fernández llegarán recursos extraordinarios. El tema es el costo social que tendrá una medida así en el contexto económico actual", advirtió a iProfesional un analista vinculado a esa Secretaría.

En el entorno de Energía definen como "encrucijada" el escenario que heredará Alberto Fernández a partir de la situación de las compañías, el poco margen para incrementar subsidios y el momento económico que golpea a la mayoría de los hogares.

"El Estado no cuenta con los recursos para sostener un esquema de subsidios fuertes y tarifas planchadas más allá de un trimestre. Pero el punto es que la sociedad ha dado probadas muestras de no convalidar nuevos aumentos. Seguramente Fernández buscará un acuerdo con las empresas pero éstas tampoco tienen espalda financiera para dar demasiadas concesiones", comentó la fuente.

Las distribuidoras de electricidad ya operan en un contexto de congelamiento concreto a partir de las distintas postergaciones a los incrementos fijadas por el macrismo. Desde consultoras como Montamat y Asociados exponen que el valor de las tarifas prácticamente no tuvo cambios desde mayo de este año.

"La postergación del incremento previsto en octubre para enero del 2020 implicaría una pesificación que, desde la última actualización semestral de tarifas, tomó como referencia un tipo de cambio de 41 pesos", señala uno de los análisis más recientes de, justamente, Montamat y Asociados.

El problema para las energéticas es que hoy enfrentan costos y obligaciones con un dólar a casi 63 pesos.