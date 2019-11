Bernal, de XP Investments: "Por la falta de definiciones de Fernández los inversores están en un limbo"

Sostuvo que el país tiene que avanzar rápido con las negociaciones y sin quita. Advirtió que la Argentina no tiene mucho tiempo y complica la macro

Alberto Bernal es jefe de estrategia de XP Investments en Nueva York y uno de los mayores conocedores del mercado argentino. Siempre con una visión constructiva a pesar de que marca los riesgos que tiene el gobierno de Alberto Fernández para esquivar un default, cree que no es necesaria una quita en la deuda y avisa que los acreedores aceptarían esperar para cobrar.

Además, pide que se avance en las definiciones porque el tiempo apremia y dice que el futuro ministro de Hacienda tiene que ser uno ya conocido por Wall Street.

-¿Cómo viven en Wall Street la incertidumbre con respecto a quien manejará la economía y la deuda en el gobierno de Alberto Fernández?

-Estaba convencido la semana pasada que Guillermo Nielsen iba a tomar esto. Nielsen es una persona con la que se puede trabajar, es muy capaz y tiene un plan. El mercado estaba ilusionado con la idea de que había una persona que entiende lo que hay que hacer.

Y de pronto hay indicios de que no hubo humo blanco, estamos en un punto de indefinición que nos deja en un limbo. Pasa el tiempo y la Argentina no tiene tanto tiempo, se deterioran las perspectivas. Lo que queremos en el mercado es evitar que haya una cesación de pagos y si no avanzamos se acrecienta el riesgo.

-¿Hay algún candidato "tapado" que pueda agradarle a los inversores si no es Nielsen?

-Gente hay. Pero para qué gastar tiempo con gente que no conoce Wall Street. El mayor beneficiario de sacar rápido esto es Alberto Fernández. El mercado no quiere problemas con la Argentina. Hay que entender algo: el mercado no es el enemigo de la Argentina, es el amigo, el que le presta dinero para crecer.

Si logramos pasar la página de peleas, todo debería cambiar. Si el presidente Fernández nos diera a Martín Redrado o Alvarez Agis también sería positivo porque son conocidos en el mercado. Lo que necesitamos es que se avance con un nombre que los inversores ya conozcan y se pueda avanzar.

Hay una nececidad de avanzar lo más rápido posible en una renegociación de la deuda para evitar que se deteriore la macro y sin eso es imposible porque la macro no funciona con incertidumbre.

-¿Es viable una oferta de la deuda como la que formuló el economista Martín Guzmán?

-Es en gran parte por la terquedad del FMI que se insiste en realizar algún recorte. La deuda contra el PBI es el 90%, si agarrás todos los papeles privados del exterior y le recortas el 50% del valor logras que la relación pase del 90% al 80%.

Y destruiste todo el capital que tenían los fondos para nada. Si elegís eso por un capricho, se destruye la capacidad de financiamiento de la Argentina. Es irracional declarar una disminución de la deuda en términos nominales.

Lo que necesita Argentina es un espacio para respirar. El plan financiero es duro en 2020 y 2021, por lo que hay que hacer es hablar con los inversores y decirles que se le pagará después. Estoy seguro que los inversores le darían un plazo adicional al país.

-¿Y no pedirán mayor ajuste fiscal para esperar a que les paguen?

-La cuestión fiscal de la Argentina podría desviarse 0,5% del PBI para que Alberto haga gastos de emergencia. Creo que el presidente va a subir impuestos y eso va a ser parte de la estrategia.

De esta manera se mantendría alguna certidumbre de que no se van a volver a tener un déficit de 3 o 4 puntos como antes. Pero otra cosa que no se está hablando demasiado es que por el tamaño de la recesión, el superávit comercial anualizado es de 24.000 millones de dólares.

Si logras eso, no tenés una salida fuerte de dólares y podés pagar la deuda. Además de que quizás tengamos una paz cambiaria bastante impresionante en la Argentina el año próximo.

-¿Cómo jugará el Fondo Monetario en todo esto? La que se negocie con Estados Unidos será clave...



-Aquí será una decisión política. Dependeremos de la capacidad política de Alberto Fernández de hacerse amigo de las autoridades. Ojalá se logre una reunión entre él y Trump. Desde la lógica geopolítica, Trump no tiene ganas de pelearse con Fernández. Es un pragmático. Y Fernández tiene que tener la capacidad de ganarse a Trump, algo que no es muy complicado.

Lo que tiene que hacer Alberto es no llegar con un discurso muy agresivo. Además, el nuevo Fondo es muy "millennial": es muy tranquilo, pro equidad...el FMI del 2001 era otra cosa. El de antes era mucho más complicado. Hay espacio para que haya algún arreglo lógico.

-En materia de precios de los activos habrá que esperar a que se muestren las cartas...

-El problema de la deuda es fácil de arreglar, esto no es el 2001. Ahora es un problema de voluntades, de Alberto Fernández de hacer lo que tiene que hacer. Todo el Merval vale lo mismo que la suma de dos hamburgueserías en EEUU como Shake Shack y Beyond Meat.

O sea, dos empresas valen lo mismo que todo el mercado argentino. Eso es irracional y a la vez una oportunidad. O la Argentina se vuelve Venezuela o Argentina sale de esta crisis. Cuando veo esto, veo oportunidades.