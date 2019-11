Lopetegui: "Si los precios del petróleo y el gas no están en dólares, no va a haber inversiones"

El secretario de Energía analizó el efecto del impacto de las retenciones fijas y móviles frente al precio internacional del petróleo

El aun secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, respondió a las declaraciones realizadas por referentes del Frente de Todos sobre pesificar tarifas y el precio del petróleo.

"Este año se invirtieron cerca de 7.500 millones de dólares en upstream en todo el país y esos fondos son casi todos extranjeros porque YPF también trae plata de inversores. Pero si los precios del petróleo y el gas no están en dólares no van a haber inversiones", afirmó.

Consideró que los mandatarios electos para el próximo Gobierno son "como doctor Jekyll y mister Hyde: dicen que van a pesificar las tarifas y que van a impulsar Vaca Muerta".



Lopetegui presentó una línea de 20 años de evolución del precio del petróleo dentro del país y del precio internacional de referencia que parte de enero de 2001 y llega hasta este mes. En la gráfica se observa el impacto de las retenciones fijas y móviles que a partir de 2004 separan el precio local, depreciándolo del internacional.

Por esas retenciones que se extienderon hasta enero de 2015 las petroleras recibieron por su petróleo un 28% menos que si lo hubieran exportado, y en la década de extensión de esas medidas dejaron de cobrar 50.600 millones de dólares, a razón de 4.600 millones anuales durante once años, según publicó Diario Rio Negro.



Desde el 2015, tras la caída del precio internacional del crudo, se aplicó el Barril Criollo, que al contrario elevó artificialmente el precio del barril en el país. Se abonó un 41% más que si se hubiera exportado y en esos tres años las petroleras ganaron 9.900 millones de dólares extra.



Unos 50.600 millones de dólares de menos fue el efecto de las retenciones del 2004 al 2015, según explicó Lopetegui.



Desde octubre de 2017 se recuperó una senda similar a la paridad de exportación, hasta enero del año pasado cuando se aplicaron nuevamente retenciones fijas y luego el congelamiento del DNU 566. Por estas dos medidas las empresas cobraron 800 millones de dólares menos por año.



"Hoy el tipo de cambio es alto, si al país le va bien puede ser que pesificando las tarifas sea más el ajuste por inflación, o bien no se ajusta nada y volver al 2007 a importar barquitos", remarcó Lopetegui. Y destacó que en el caso del gas "la mitad de la tarifa está en pesos, que es el transporte y distribución".



A pocos días de culminar su gestión advirtió que "creo que tenemos una buena Ley de Hidrocarburos. Yo tendría mucho cuidado porque querer meterle cambios en el Congreso argentino puede ser peligroso". Y agregó que "hay otras alternativas, pueden hacer subastas de gas para tener tarifas más bajas porque hay exceso de producción".



En ese sentido, remarcó que "la ley tiene décadas y con esa le y se hicieron desarrollos importantes. Si inventás un fondo fiduciario y dentro del país las naftas valen la mitad no sirve para nada porque las empresas venden dentro del país el 90% de su petróleo".

Por último, Lopetegui insistió en lo que considera los pilares fundamentales que se deben realizar en materia enegética: "hay que hacer el gasoducto de Vaca Muerta para ampliar el mercado y garantizar un precio de 3,5 dólares por millón de BTU, sino va a volver el barco". En la energía eléctrica advirtió que no se ven necesidades urgentes, mientras que con el petróleo aseguró que "no hay que meter la pata. Me sentiría cómodo con que no arruimenos el petróleo que es lo que tenemos más a mano, muy cerca de empezar a exportar".