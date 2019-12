Medicamentos: el Gobierno anunció una baja inmediata del 8% en los precios

El Ministro y el Presidente se reunieron con las autoridades del sector en Casa Rosada, donde acordaron el descenso de precios

En los últimos años los medicamentos han aumentado significativamente. Más allá del índice de inflación general, que afecta a todos los productos que se encuentran en el mercado, lo cierto es que los elementos relacionados a la salud aumentaron casi veinte puntos más que el resto de un año a otro.



Es por eso que constituyen una preocupación particular para el nuevo gobierno, que asumió hace una semana y ya ha tomado una serie de medidas que considera esenciales para la recomposición económica -la recategorización de algunos ministerios, la emergencia sanitaria y económica, entre otras-.



Una de esas medidas estaría relacionada con el precio de los medicamentos. Según trascendió en diversos medios, el ministro de Salud afirmó: "Le hemos pedido de urgencia a la industria que tenga en consideración una rebaja masiva para todos los medicamentos y sé que están trabajando intensamente. No puedo decir nada más porque lo deberán anunciar ellos".



Este lunes por la tarde finalmente llegó el anuncio oficial. Según informó Telam, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el acuerdo con los fabricantes de medicamentos consiste en que los laboratorios apliquen una rebaja inmediata del 8% en todos los productos.



La reunión tras la cual cerraron el acuerdo fue en Casa Rosada, donde estuvieron presentes las autoridades de las cámaras que nuclean a los laboratorios y el presidente Alberto Fernández, además del ministro de Salud.



Ginés González García aseguró, además, que "han pedido que la rebaja sea estable y que dure por unos meses". Esta medida apuntaría a proteger a los sectores más vulnerables de la población, que no pueden pagar los altos precios de algunos fármacos y necesitan tratamiento para sus patologías. Asimismo, estaría destinada a todos los argentinos, no solamente a un grupo poblacional -jubilados, por ejemplo-.