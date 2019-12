Qué proponen los ruralistas para aliviar la carga impositiva

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes (en la foto), evaluó como "positiva y de buen clima" la reunión que se realizó este lunes entre la mesa de enlace del campo y el presidente Alberto Fernández.



"Fue un encuentro en un ámbito de sinceridad: el presidente planteó la realidad del país y nosotros hablamos de los números del sector y el impacto de la suba de retenciones", dijo el dirigente rural en declaraciones radiales.

"Nuestra propuesta es que haya una diferenciación entre grandes y pequeños productores de acuerdo a la zona productiva. Estamos planteando un sistema de reintegros a través de un mínimo no imponible que podría aliviar la carga impositiva con una devolución al productor a través del impuesto a las ganancias", detalló el dirigente rural.



Chemes dijo que van a trabajar en conjunto con el ministro de Agricultura, Luis Baisterra, y que el presidente Fernández les aseguró que no se tomará ninguna decisión sobre este tema sin la consulta a la mesa de enlace.



"El mismo presidente dijo que se comprometía a hablar con el ministro de Economía para evitar que suban más las retenciones. Si la situación financiera es la que describe Alberto Fernández no va a haber más remedio que afrontar la suba del 3%", aseguró Chemes.



Para el dirigente rural, las cuatro entidades que integran la mesa de enlace están trabajando bien, aunque hay sectores más enojados con las últimas medidas: "Sin dudas que tenemos diferencias, pero tenemos claro el objetivo y trabajamos en un clima amigable donde todos ponemos buena voluntad de acuerdo. Hay dos sectores que quieren medidas de fuerza. Si nosotros como dirigentes logramos contener a los productores enojados y mostrar alguna señal de que el Gobierno quiere una mejoría para el sector no tendrían por qué ocurrir los cortes de ruta".