Delta adquiere el 20% de la aerolínea Latam tras la oferta exitosa a los accionistas

La compañía de EE.UU. debe adquirir cuatro aeronaves Airbus A350 de la chilena. Además, se comprometió a adquirir otras diez A350 entre 2020 y 2025

La aerolínea norteamericana Delta se quedará con el 20% de la propiedad de Latam, luego que se declarara exitosa la oferta pública de acciones (OPA).



Según el "Aviso de Resultado", Santander Corredores de Bolsa -quien fue el asesor exclusivo de Delta en la operación- recibió aceptaciones de la oferta por el equivalente a 86,61% de las acciones emitidas y pagadas de la aerolínea.



Delta ofreció comprar hasta 121.281.538 acciones de Latam (incluyendo aquellas representadas por American Depositary Shares, ADS), que equivalían al 20% de las acciones en circulación.



Sin embargo, el alto nivel de aceptación supero la cifra, por lo que Delta recurrirá a un sistema de "prorrata", donde, finalmente, adquirirá 116.243.785 acciones de Latam y 5.037.753 ADS.



"En razón de lo anterior, el Oferente pasa a ser titular directo e indirecto (a través de los ADS) de 121.281.538 acciones de Latam, representativas del 20% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de Latam", indica la publicación oficial.



Delta desembolsará u$s16 por cada papel (u$s1.900 millones en total), cifra que será convertida en pesos de acuerdo al promedio del dólar observado para los últimos días de 2019 y los primeros de 2020.



Si ya para el día del anunció la oferta implicaba un premio de 80%, por el alza del tipo de cambio experimentado desde la comunicación hasta hoy lunes, el precio a recibir en pesos será 2,5% mayor.



El ingreso de Delta a la propiedad de la chilena no es el único hito del acuerdo.



El compromiso de la firma norteamericana incluye la adquisición de cuatro aeronaves Airbus A350 de Latam y asumirá los compromisos de diez A350 adicionales con fecha de entrega entre 2020 y 2025.



En paralelo, ambas compañías concretarán un JBA en las rutas non stop entre EEUU, Canadá y los países de Sudamérica con acuerdos de cielos abiertos con el que ofrecerán más de 435 destinos alrededor del mundo. Además, el acuerdo también implicará la salida de Latam de la alianza Oneworld, liderada por American Airlines. Su salida significará el pago de una multa de US$25 millones, que será costeada por Delta, que aportará US$ 325 millones adicionales para solventar los costos que implicará el retiro de Oneworld y la conformación de la alianza.



De hecho, el 31 de enero de 2020 es la fecha en que Latam Airlines pondrá fin a la alianza que mantenía con American en la región, para comenzar a operar vuelos de código compartido con Delta, al menos en Perú, Colombia y Ecuador.



El proceso entre ambas aerolíneas es parte de una serie de hitos ocurridos en los últimos meses en una industria cada vez más competitiva a nivel local y regional.



Por ejemplo, el 9 de diciembre, Sky anunció la adquisición de una flota de 10 aviones Airbus, operación que fue valorada en US$ 1.200 millones y que supone la mayor inversión de su historia, según La Tercera.



Pero cinco días antes del anuncio de Sky, la linea aérea low cost Jetsmart, controlada por Indigo Partners, comunicó la adquisición de Norwegian Air Argentina, una subsidiaria de Norwegian Air Shuttle, lo que supone su primera compra en la región.



Ambas acciones se suman al anunció que había hecho Delta para adquirir parte de la propiedad de Latam, la que finalmente, se concretó.