Crisis en fábrica de alfajores Balcarce: no pagaron sueldos y sus empleados pasaron las fiestas sin plata en el bolsillo

Los trabajadores no cobran el salario de forma regular hace meses y la empresa aún les deben un 10% de haberes, el bono de $5.000 y el aguinaldo

Los empleados de la empresa Balcarce siguen sin cobrar sus sueldos. Los representantes de los trabajadores adelantaron que, de no recibir una pronta solución, se manifestarán en el centro marplatense para visibilizar la problemática.



La medida fue confirmada por el secretario adjunto de Pasteleros, José García al portal El Marplatense. Los trabajadores de la firma no perciben sus salarios de forma regular desde hace meses, aseguró, y pasaron las fiestas "sin dinero en el bolsillo".

"Estamos preocupados, es una de las empresas más importantes de Mar del Plata, estamos en plena temporada y la gente no cobra sus sueldos", lamentó.



Según García, los trabajadores cobraron durante el invierno sus sueldos en tres cuotas. Por el momento, les deben un 10% del salario de diciembre, el bono de fin de año y el aguinaldo.

"Es preocupante para nosotros porque no sabemos a dónde va la plata, la gente trabaja muy bien y hay ventas", comentó a El Marplatense.



"En las bocas de expendio de postres se trabaja bien, hay mercadería e incluso les piden que hagan horas extras, porque es una empresa que trabaja bien, sobre todo en verano, pero no les pagan", agregó.



En ese marco, anunció que si no se llega a una solución, el viernes se hará una manifestación en el centro de Mar del Plata.