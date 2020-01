Enrique Antía, intendente de Maldonado: "El dólar turista muestra que el Mercosur no existe"

Sostuvo que esa medida no debería aplicarse entre países hermanos e integrantes del Mercosur. "¿Qué tendría que hacer Uruguay?, ¿una medida espejo?

Enrique Antía, el intendente de Maldonado, se refirió a la medida que implementó el gobierno argentino de incrementar un 30% los gastos de los argentinos en el exterior.

En este contexto, dijo que al inicio de la temporada en el país vecino hay mucha gente de Brasil, europeos, americanos y los argentinos propietarios, que son habitués de Punta del Este.

Te puede interesar Preocupación en Vicentín: El Banco Nación planea oponerse a la reestructuración de deuda

En cuanto al "dólar turista" y cómo afecta la llegada de argentinos a este país, dijo que "es una medida que la asemejé a un corte de puentes. Por supuesto, el gobierno argentino tiene el derecho de manejar su política, pero le hace daño a la posibilidad de un entendimiento en serio en el Mercosur: demuestra que este Mercosur no existe".

"Poco podemos esperar de él y, creo que a la larga, perdemos todos. Los uruguayos no podemos decir mucho porque somos un país chiquito pero, de todas maneras, van más miles de uruguayos a toda la Argentina a comprar, que argentinos a turistear en Punta del Este. Es así. Son muchos más los miles de uruguayos que van a la Argentina, que argentinos que vienen a pasar el verano a Punta del Este. Entonces, ¿qué tendría que hacer Uruguay? ¿Una medida espejo? ¿hacer lo mismo?. No es una manera de relacionarse entre dos países hermanos, tan cercanos y que tenemos los mismos intereses", agregó en una entrevista con Infobae.

Te puede interesar El Gobierno negocia con YPF congelar naftas mientras no haya subas del dólar

"Si Brasil le aplica una medida espejo a la Argentina, lo va a sentir mucho más, porque son muchos más los miles de brasileños que van todo el año a la Argentina, que los argentinos que van a veranear a Florianópolis. No es la manera de relacionarse. Creo que esto no está bien", agregó.



Por otro lado, dijo que una delegación de empresarios de la zona hablaron con las autoridades argentinas, pero espera que el presidente Luis Lacalle Pou -cuando asuma a partir de marzo- se ocupe de buscar otra relación con el Mercosur e intervenga en una puesta que pueda hacer rever esta medida, y que ese 30% quede para aquellos gastos fuera de la región.



"Si trabajáramos coordinados y juntos seríamos una potencia, porque somos el granero del mundo, la base alimentaria más importante, junto con Brasil, Argentina y Paraguay. Pero trabajamos en solitario. Esta medida del 30%, sin consulta, es una medida que -sin duda- no habla bien de la relación entre nuestros países", aseguró.



En cuanto a la probabilidad de que esa medida se deje sin efecto, considera que tiene que haber un diálogo. "Nosotros estamos prisioneros de eso. Como país chico, estamos prisioneros de políticas proteccionistas -tanto de Argentina, como en otro momento, de Brasil- y, si no nos abrimos al mundo, cada vez vamos a estar más atrasados. Cerrarnos al mundo es síntoma de desocupación, bajos salarios, atraso y pérdida de puestos de trabajo".



Esta medida influyó en la cantidad de argentinos en el país vecino, aunque creen que después del 10 o del 15 de enero va a haber menos. "Cuando hay un apriete económico, lo primero que uno hace es achicar los gastos superfluos o medirse, salvo aquel que está muy cómodo. Pero el habitante medio de nuestros países está pasando dificultades. Por eso, desde Maldonado se hizo toda una política de concientización al sector privado de bajada de costos, de precios, cuidar los servicios, brindar promociones para tratar de compensar en algo la diferencia económica que existe con nuestras monedas", comentó.

En cuanto a los planes para la localidad en 2020, aseguró que hay muchos, con un gran desarrollo urbanístico e inmobiliario. En estos dos últimos años se aprobaron 1.740.000 metros cuadrados de obra.

La mayor parte de estos emprendimientos son efectuados por gente que no está pendiente de la venta: tiene resto para hacerlo y después salir a vender. Así que, son obras que se van a terminar. Muy buenas obras. Esa es una señal importante del crecimiento del destino.



"Nosotros hicimos descuentos impositivos y una serie de beneficios que el empresario los vio y apostó. Estamos contentos. Estamos creciendo. Algo de trabajo estamos resolviendo. Son todos proyectos urbanísticos muy buenos, finos, elegantes y muy competitivos", dijo el intendente.



En cuanto a las expectativas por el cambio de gobierno en Uruguay, aseguró que hay una esperanza. El gobierno electo asume en marzo.