Airbnb y Booking: cuándo se cobra el 30% del impuesto a la compra de dólares

Para que los ciudadanos argentinos no paguen el impuesto PAIS por alojamientos contratados en la Argentina, Booking no factura la estadía

Tras la implementación del impuesto PAIS a la compra de dólares, surgieron muchas dudas sobre a qué servicios alcanzaba el tributo del 30 por ciento y el principal foco se puso en plataformas online para contratar hospedaje en las vacaciones como Airbnb o Booking.

Al principio se dijo que este tipo de operaciones estaba alcanzado por "dólar turista" (la cotización de la divisa oficial más el recargo del 30%)pero luego se informó que le correspondía una alícuota diferente como las de servicios de streaming como Netflix y Spotify, a las que se les cobra un 8% más, dado que estos sitios figuran dentro del listado de los servicios de digitales que están radicados en el exterior y pagan IVA (21%).

Sin embargo, en la práctica el alquiler de hospedajes queda casi siempre exceptuado del IVA, porque el importe facturado en general supera los u$s10 (es el tope estipulado por la AFIP, sobre el cual no se cobra 21%).



Desde las firmas emisoras de tarjetas de crédito aclararon a La Nación que, "si el importe a cobrar es superior a u$s10, aplica el 30%". Eso es, efectivamente, lo que está llegando en los resúmenes de tarjeta de quienes contrataron una estadía a través de los sitios de alquiler temporario.



La única excepción, según fuentes oficiales, es el alquiler de alojamientos dentro de la Argentina cuyo precio esté determinado en pesos.

Estas operaciones no pagan el tributo, salvo que hubiere una comisión a abonar a la plataforma. En tal caso aplica un 8%, no sobre el importe total sino sobre el monto correspondiente a la comisión.



En el caso de Booking, el sitio readecuó sus sistemas para que, si un argentino reserva un alojamiento dentro del país, el pago se realice directamente a la propiedad en pesos, según el tipo de cambio del día. En ese caso, quien le factura al banco del cliente en pesos es el establecimiento que recibe al viajero y no la plataforma.



Por otro lado, desde Airbnb dicen que "siguen analizando" el alcance de la Ley de Emergencia y el modo de aplicación del impuesto PAIS.

"Airbnb tiene un compromiso a largo plazo con la Argentina y su comunidad de huéspedes y anfitriones. Seguiremos trabajando en pos de crear oportunidades económicas para todos a través del turismo", indicaron al matutino.



Mientras tanto, la empresa continúa facturando en dólares tanto destinos internacionales como nacionales. En estas operaciones, el impuesto correspondiente, que se incluye en el resumen de la tarjetas, es del 30%. Cabe aclarar que si los montos de la tarjeta se cancelan con dólares preexistentes y no en pesos, los cargos por el impuesto se reintegran.