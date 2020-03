Coronavirus: para el Deutsche Bank las bolsas podrían estar aún en la mitad de la caída

Las recientes previsiones del Deutsche Bank no invitan precisamente al optimismo a corto plazo sobre la recuperación de los mercados

Las previsiones del Deutsche Bank no invitan precisamente al optimismo a corto plazo sobre la recuperación de los mercados. Consideran que aún es "demasiado pronto" para dar por finalizado el correctivo desatado a raíz del coronavirus, y estiman que las caídas podrían alcanzar el 15%-20% en Wall Street. A}



La magnitud de los retrocesos caídas afloró las recomendaciones para aprovechar las rebajas para tomar posiciones en los mercados financieros. Pero el panorama, a corto plazo, sigue siendo muy delicado.



Los analistas de Deutsche Bank evitan un freno inminente en las caídas. Consideran que es "demasiado pronto" para dar por finalizada la espiral bajista vigente. Según sus estimaciones, las pérdidas tocarán suelo "en algún momento del segundo trimestre".



La reciente conquista de nuevos récords históricos tanto en Estados Unidos como en Europa agrava el margen de corrección, y desde la firma alemana estiman que el correctivo podría alcanzar el 15%-20% en Wall Street respecto a sus recientes máximos.



Los mercados volvieron a marcar una volatilidad pocas veces vista, ante el brote de coronavirus que comienza a acelerar su propagación fuera de China y el temor de un impacto en la economía mundial mayor a lo esperado en un principio.



Si se cumplen estas estimaciones, los mercados podrían estar aún en mitad del descalabro.



El índice S&P, con las pérdidas del 3,39% sufridas al cierre de ayer, se situó en 3.023 puntos. Este nivel supone un descenso del 10,7% respecto a los récords históricos alcanzados el pasado 19 de febrero.



El pesimismo a corto plazo de Deutsche Bank no evita que sus perspectivas para el medio plazo dejen un potencial alcista significativo. La firma alemana vaticina que después del rebote que se iniciará durante el segundo trimestre del año, el índice S&P 500 podría ampliar su subida hasta cerrar el año en 3.250 puntos.



La conquista de este nivel supondría una revalorización del 7,5% respecto al cierre de ayer, pero mantendría al índice S&P 500 por debajo de sus récords del 19 de febrero, cuando alcanzó los 3.393 puntos.



Los inversores más proclives a aprovechar las últimas caídas para tomar posiciones en los mercados también encuentran argumentos a su favor.



Los analistas de Bank of America-Merrill Lynch reaccionan al reciente desplome de la renta variable europea con una mejora en sus perspectivas, desde 'neutral' hasta 'positiva'.



El sector más castigado por la crisis del coronavirus, el de las aerolíneas, podría representar una oportunidad de inversión a los precios actuales. Los analistas de Bank of America elevaron su recomendación sobre el sector a "sobreponderar" después del desplome muy superior a la media que registran las aerolíneas en desde enero.



La firma de inversión estadounidense refleja su apuesta por la mejora en los mercados manteniendo su recomendación de 'sobreponderar' el sector automovilístico y su consejo de 'sobreponderar' cíclicos frente a defensivos.