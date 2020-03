Latam Airlines plantea baja de sueldo de 50% a todos sus trabajadores por tres meses

La empresa comunicó que es la "única alternativa" para apuntar a la sustentabilidad de la compañía, y hacer caja necesaria para enfrentar este periodo

Los principales ejecutivos de Latam Airlines, liderados por su gerente Roberto Alvo, se reunieron el miércoles con los representantes de todos los sindicatos (tripulantes y pilotos, entre otros) en Chile, instancia en la que la empresa planteó una de las medidas vitales para evitar la quiebra: aplicar una reducción de 50% al sueldo base y 50% al piso de hora de vuelo durante abril, mayo y junio, lo que podría ser extensible.

En la cita, los ejecutivos de la aerolínea detallaron la actual situación que vive la industria aeronáutica mundial producto del coronavirus. Actualmente, según se señaló, la operación internacional de Latam disminuyó un 90% y la chilena en un 40%, pudiendo detenerse en un 100% todo durante la próxima semana.

En este contexto, la empresa comunicó a sus trabajadores que la "única alternativa" para apuntar a la sustentabilidad de la compañía, y hacer caja necesaria para enfrentar este periodo que se avecina y mantener la fuente laboral de los 43 mil trabajadores, es la fuerte baja de los sueldos, propuesta que no contempla la devolución de los dineros no pagados durante el periodo.

Además, la empresa propuso garantizar un piso de sueldo bruto de 750 mil pesos chilenos. Todo se materializaría a través de anexos en los contratos individuales de trabajo, razón por la que las medidas propuestas deben ser aceptadas por los trabajadores, lo que al cierre de esta edición aún no ocurría.

Según se informó, todas las medidas no generan ningún tipo de garantía y estarán en constante análisis sobre esta emergencia sanitaria mundial.

Lo que sí quedó claro es que es una propuesta extensiva a todos los empleados de la compañía, a todas sus filiales y que apuntan, según se señaló, a salvar a Latam con el fin de evitar despidos masivos, los que incluso podrían llegar a ser sin indemnización.

En sueldos y salarios, Latam desembolsó a nivel consolidado 1.478 millones de dólares durante todo 2019, es decir, un promedio mensual de 124 millones de dólares.

El martes, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, su sigla en inglés) advirtió que la mayoría de las aerolíneas del mundo se enfrenta a una crisis de efectivo, en medio de la paralización de viajes por el coronavirus, y que la industria podría necesitar hasta 200 mil millones de dólares en ayuda de emergencia.

Latam tiene, al 31 de diciembre, un saldo de fondos líquidos por 1.459 millones de dólares, que están invertidos en instrumentos de corto plazo. Adicionalmente, tiene una línea de crédito comprometida no utilizada de 600 millones de dólares.

No obstante, su nivel de endeudamiento supera los 7.200 millones de dólares. Para enfrentar esta grave situación la firma propuso la baja de sueldos, pero en paralelo la empresa busca ayuda estatal.

"Vamos a requerir del apoyo de los gobiernos para salir adelante de la mayor crisis de la historia", dijo el lunes Roberto Alvo, actual vicepresidente comercial y próximo CEO de la firma en reemplazo de Enrique Cueto.

La opción de esta aerolínea sería la emisión de un bono subordinado que sea adquirido por el Estado de Chile. El ministro de Economía, Lucas Palacios, cuestionó la petición. "Me enteré de que Latam está pidiendo ayuda (económica) del Estado (...). Es muy apresurado pedir algo así para una empresa grande. No me parece conveniente. Nosotros estamos por la gente", dijo el martes. Pese a esto, la firma seguiría en negociaciones para intentar cerrar un apoyo estatal, ya sea de Chile o Brasil, lo que se podría sellar esta semana.