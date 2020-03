Emergencia sanitaria: se anunciaron las fechas de cobro del bono extraordinario para jubilados y pensionados

La medida alcanzará a más de 9 millones de jubilados, pensionados y personas que cobran la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo

El coronavirus puso en alerta al mundo y a la Argentina, en emergencia sanitaria. Una semana atrás el Presidente extendió por el plazo de un año esta situación, que estaba vigente desde diciembre por motivos totalmente diferentes.



En este contexto, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables en el marco de la emergencia sanitaria decretada ante la pandemia del coronavirus, ANSES otorgará un bono extraordinario que alcanzará más de 9 millones de jubilados, pensionados y personas que cobran la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo.

¿Cuándo se cobra?

Los jubilados y pensionados de todo el país recibirán un bono de hasta $3.000 a los haberes más bajos que cobren una sola jubilación o pensión, hasta alcanzar el monto de $18.892 incluido el bono. Este beneficio se cobrará en abril próximo.



Por su parte, aquellos que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) en los últimos días del mes de marzo percibirán un monto adicional equivalente a una asignación por cada hijo o hija.



Por último, en relación a los créditos ANSES el Gobierno anunció una medida que también apunta a aliviar el impacto de la situación de emergencia en los sectores más vulnerables.



Así, durante los meses de abril y mayo quienes hayan solicitado un Crédito ANSES no pagarán la cuota, del mismo modo que sucedió en los meses de enero, febrero y marzo.

¿Cómo está funcionado ANSES con la emergencia sanitaria?

En el marco de una realidad de emergencia mundial, no solo local, y para proteger la salud de la población el organismo implementó una serie de medidas preventivas y de contención.



En primer lugar, todos los turnos asignados fueron reprogramados para abril. el objetivo es evitar la aglomeración de personas en un mismo lugar, dado que esta situación puede llevar a contagios innecesarios.



En segundo lugar, se extenderán automáticamente los plazos para las presentaciones de documentación, con la misma finalidad que el punto anterior. La idea es que se realicen únicamente las actividades que sean realmente necesarias y esenciales para el funcionamiento del país, y se suspendan aquellas que no entran dentro de este grupo.



Por último, es importante tener en cuenta que no se modificarán las fechas de cobro.



A su vez, la presentación de la libreta de asignación universal, del certificado escolar para el cobro de la ayuda escolar anual, y los documentos relacionados al Progresar para educación obligatoria y formación profesional, se pueden realizar a través de la web de ANSES.