De Pablo: "El coronavirus va a pasar, pero habrá que prepararse para el próximo quilombo"

En medio del pánico relacionado con el impacto económico del coronavirus, el riesgo país superó los 4000 puntos. En ese contexto, el economista Juan Carlos De Pablo sostuvo que hay una "buena noticia que es que el coronavirus va a pasar, la mala es que hay que prepararse para el próximo quilombo".



"Empecemos por el tema de las restricciones. Luce muy bonita la cuarentena pero la gente se quiere quedar en la casa pero que la luz no se corte, alimento también tiene que haber. Hay que ser cuidadoso y también ser específicos", aseguró De Pablo.



"Los médicos te dan cosas específicas, prevenciones del estilo hace esto y no te des manija con esto. En economía tiene que ser igual porque hay consecuencias", advirtió.



"Un tachero hoy sufre mortalmente, no necesita restricciones adicionales. Las autoridades tienen que ser cuidadosas", agregó.



En ese sentido, el economista indicó que "estan anticipando un problemón pero hay una manera de zafar, la gran mayoría de los seres humanos después de esto vamos a seguir vivos y estamos tratando de sacar entrada para el Arca de Noé".



"Acá el arca de Noé es tu propia casa, si te aíslas tenes más chances de sobrevivir. Dentro de eso está el día a día. El peluquero más que tener una crisis tiene un tema de conversación. La situación es totalmente distinta dependiendo del rubro", planteó.



"Entiendo que las autoridades deben tomar decisiones muy jodidas, pero traten de ser específicos, escuchen a los médicos", pidió.



"El Gobierno debería dar instrucciones rápidas para decirles a las empresas: "No me pagues esto", señaló De Pablo en declaraciones radiales.



"Congelá los precios. La semana pasada retrotrajeron el precio del alcohol en gel, ojalá fuera tan fácil retrotraer el precio del alcohol, con la misma fuerza escribí una resolución que diga "elimina el coronavirus", sostuvo.



"Hay que ser específico, hay prioridades", insistió.



"Salvemos al sector privado pero no pensemos que las medidas tomadas en emergencia son la base de una política económica racional y permanente", consideró.



"Si vos querés hacer un edificio en 2 semanas son más costos, pero es una emergencia. Generalizar los casos evidentes tiene consecuencias, Estados Unidos se puede dar unos lujos que nosotros no", indicó el economista. En ese sentido, advirtió que mejor que "tengamos buenos pronóticos, porque sino vamos a hacer macanas".



"Lo que pasa con los mercados hoy es parte del problema, se verá con los tipos que están al borde de la negociación donde también la cosa cambió. La cuestión inicial de Martín Guzmán era muy sencilla hace un mes cuando iba a sentarse a decir "muchachos no tenemos un mango". Todo esto es prehistoria hoy, cómo se plantea la negociación ahora no tengo la menor idea", detalló.



"Más de la mitad de los hogares americanos tiene acciones como parte del portafolio. En Estados Unidos tenés el efecto pobreza, cuando sos más pobre contraés", agregó.



"Los seres humanos procesamos el riesgo y la incertidumbre de manera muy diferente. La misma gente que va en un mismo avión viaja de manera distinta. Respetemos que algunas personas frente a esta situación caminen por las paredes, y que otras digan "la vida sigue", planteó..



"Un sistema de salud, como todo sistema, está preparado para determinado nivel y un poco más en emergencia, donde vas habilitando cosas", señaló. "Lo mejor que nos puede pasar es que la curva sea una meseta, sin picos. No sé si estamos en posibilidad de controlar esa curva", sostuvo De Pablo.



"El ministro de economía crea su propia editorial: Socorro. Martín Guzmán saca una resolución donde dice que deben derrotar a los intereses corporativos que impiden publicar las verdaderas ideas y por esto saca una editorial. Para eso está EUDEBA, la editorial universitaria de Bueno Aíres. Esta resolución me hizo la misma gracia que hizo la ley de talles y de góndolas", concluyó.