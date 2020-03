Empresas revisan plan salarial: solo 40% dice que mantendrá los aumentos previstos para 2020

Con el impacto económico de la pandemia de coronavirus, un 16% de las grandes compañías considera que su presupuesto será modificado

Se prevé que el impacto económico de la actual pandemia, que obligó a muchos países a determinar cuarentenas obligatorias para su población y así enfriar su economía, pegue primero en los sectores vulnerables, de los trabajadores informales y cuentapropistas.

Aquellas personas cuyos ingresos se determinan día a día por la cantidad de trabajo que realizan (y no puedan teletrabajar) están más complicados por el freno a la actividad, pero también las empresas de todos los tamaños.

En la Argentina en recesión y endeudada, varias entidades empresarias reclamaron desde antes de que se decretara la cuarentena obligatoria en el país, medidas para facilitar que las Pymes puedan sostener sus actividades y salvaguardar los puestos de trabajo.

Pero también entre las grandes empresas nacionales y filiales de multinacionales ya se anticipan problemas para el negocio y reducciones de resultados. En ese marco, ya hay algunas que saben que tendrán que tomar medidas drásticas para reducir gastos en épocas de "vacas flacas".

Vale la pena recordar que, también de acuerdo a distintas estimaciones privadas, la suba prevista para sueldos de empleados fuera de convenio en 2020 era de entre el 20% y 22% para el primer semestre, y de entre 39% y 41% para el total del año.



Pero es difícil que esos porcentajes no se vean modificados. "Esto trastocó todo lo que se venía planificando hasta el momento. Por un lado, el impacto económico va a pegar directamente en la inflación, por lo cual los pronósticos salariales también van a cambiar", le dijo a iProfesional Matías Ghidini, general manager de Ghidini Rodil.

Los salarios de empleados fuera de convenio se determinan en base a la inflación –que a esta altura del año permanece como incógnita- y los resultados de negocio, así como el valor de mercado de las posiciones de la nómina.

Y este año, a este "cisne negro" que resultó ser la pandemia, se sumó además otro hecho casi inédito que pega directamente sobre los ingresos pautados para el personal no agremiado: los sindicatos decidieron aceptar la propuesta de postergar las discusiones paritarias, a la luz de la crisis sanitaria.

En este contexto cargado de incertidumbre, la mayoría de las empresas aún no tiene en agenda ningún tipo de medidas hasta que se aclare la situación sanitaria.

¿Cómo quedarán los aumentos de sueldo 2020 para empleados fuera de convenio?

La buena noticia es que, hasta el momento, son muy pocas las grandes firmas que ya definieron tomar cartas en el asunto.

Según una investigación que llevó a cabo la semana pasada la consultora Mercer, encuestando a 180 compañías que operan en la Argentina, solo un 16% considera que las estimaciones salariales previstas inicialmente para 2020, se verán afectadas por la pandemia.

No obstante, no en todos esos casos los sueldos se verán afectados de manera negativa. Por el contrario, según aclararon desde la consultora a iProfesional, de ese 16% que ya definió que modificará su presupuesto salarial para 2020, un 10% tiene previsto revisarlo a la alza. Otro 27% no ha definido aún qué va a hacer y el 63% dijo que se verán recortados los incrementos que tenían en agenda.

La mayoría de las empresas aún no sabe si modificará su pauta de ajustes salariales 2020

Fuera de ese 16%, un 39% declaró que ya tiene definido que no se tocará la pauta salarial 2020 para empleados fuera de convenio, y el restante 45% no sabe aún qué impacto tendrá el coronavirus sobre su propuesta de valor a empleados.

Puestos de trabajo, la prioridad

En etapa de pandemias los profesionales de la salud, las empresas, los gobiernos, las personas, aprenden a tomar una nueva perspectiva sobre aquella realidad que se ve trastocada en lo más profundo.

Un Gobierno puede reenfocar sus inversiones en aquello que, de repente, resulta esencial: la salud, la infraestructura, las comunicaciones. Todo lo necesario para mantener al país a salvo y funcionando. Lo demás es superfluo hasta que eso no se resuelva.

En las empresas también la prioridad pasó a ser sostener los negocios en este nuevo escenario, y salir de él con la menor baja de puestos de trabajo posible.

Ya hace días Ivana Thornton, Directora de Career de Mercer en Argentina, le adelantaba a iProfesional que, incluso antes que los salarios, el primero en la línea de fuego sería el empleo.

"A priori, uno podría prever que un contexto más complejo podría haber dos consecuencias, primero, la revisión del presupuesto de incremento, sobre todo si la inflación se desacelera por la contracción de la economía y, segundo, un freno en las contrataciones de personal, fundamentalmente en las nuevas", adelantó la experta de Mercer.

Ghidini coincide: "En la medida en que esto será progresivo, hoy las inquietudes por los salarios están a la orden del día pero eventualmente serán relegadas por inquietudes más graves sobre la disponibilidad del empleo".

Muy pocas compañías ya tienen en agenda recortes de personal

Y sus pálpitos fueron confirmados por la última encuesta de Mercer. De las 180 compañías encuestadas la semana pasada sobre si se evaluarán acciones respecto al tamaño de la dotación, a la luz del enfriamiento de la economía, un 41% respondió que ya tiene decidido hacer cambios. Otro 43% aún no tiene definido si los hará.

Del resto, a menos de un mes de haber comenzado el brote del virus en la Argentina, un 12% ya definió que se suspenderán las nuevas contrataciones en 2020, y el 4% que reducirá su dotación de personal.

Empresas que buscan soluciones

El 95% de las empresas implementó alguna modalidad de home office

Ante la urgencia de implementar medidas que permitieran continuar con las operaciones en etapa de cuarentena, las empresas pusieron manos a la obra en un enfoque lo más integral posible.

"Hoy más que nunca los líderes de las organizaciones tenemos que ser empáticos con nuestros colaboradores, sus familias, proveedores, clientes y la comunidad en su conjunto para entender que vivimos momentos de mucho stress, que puede tener mayores impactos negativos en la salud física, mental, emocional y financiera que el virus en sí mismo", opinó Cecilia Giordano, CEO de Mercer.

Para la mayoría de las grandes compañías encuestadas por Mercer, el camino ante una cuarentena obligatoria fue obvio: el 95% aseguró que está implementando teletrabajo o alguna modalidad de home office.

Vale la pena aclarar de todas maneras que en las firmas de este calibre, esta práctica ya está establecida bajo alguna modalidad, para un segmento de los empleados.

Entre las que permitieron trabajar a distancia, el 33% lo dio ahora como opción a todo el personal, otro 20% para las áreas centrales y el 23% utilizó otros criterios.

Claro que no todo el personal puede teletrabajar, sobre todo aquellos que son empleados en planta de alguno de los sectores exceptuados de la cuarentena por ser considerados "esenciales" (alimentos, medicamentos, servicios básicos, etc).

A lo largo de los primeros días de aislamiento social las empresas comenzaron a implementar soluciones para estos casos, incluyendo permisos y certificados que les permiten a los colaboradores circular en la vía pública para llegar a su lugar de trabajo.

En caso de que la compañía haya decidido implementar guardias mínimas en las oficinas, Mercer consultó si tenían pensado cubrir el acceso para evitar el transporte público. El 55% respondió que aún no está definido; el 23% dijo que cubriría taxi o remise.

También se preguntó a las empresas que brindan el beneficio de almuerzo en el lugar de trabajo si tenían previsto ofrecer alguna modalidad para cubrir ese gasto a los empleados que trabajen en forma remota. El 83% respondió que no, y el 14% que aún no está definido.