Cómo las pymes y los comercios pueden acceder a los préstamos al 24% anual

Para paliar el virtual congelamiento de la economía, el Banco Central liberó cerca de $350.000 millones a los bancos para que den este tipo de créditos

Entre las medidas que dio el Gobierno nacional para aliviar la crisis económica provocada por la cuarentena, una es la entrega de líneas de crédito a una tasa del 24% anual para asistir a micro, pequeñas y medianas empresas en el pago de salarios.



Desde el jueves último, para paliar el virtual congelamiento de la actividad económica, el Banco Central liberó cerca de $350.000 millones a los bancos para que den este tipo de créditos.



Entre el jueves y el viernes, el Banco Central, el Ministerio de Desarrollo Productivo y las tres cámaras bancarias unificaron las condiciones de una línea orientada a financiar salarios de las mipymes e incluso de monotributistas con un plazo de 12 meses con 3 de gracia, una tasa del 24% anual, garantía del Fogar y monto máximo equivalente al 100% de la masa salarial de la empresa.



Para definir el otorgamiento, los bancos privilegiarán la acreditación de los fondos del préstamo directamente en las cuentas-sueldo de los empleados de la pyme.



Algunos bancos ya hicieron saber que ofrecerán esta línea y otros, se estima, se sumarán en los próximos días.

El Banco Provincia anunció el financiamiento tanto para Mipymes como para empresas de salud las que tengan convenio de haberes vía descubierto especial en sus cuentas corrientes, con tasa de 24% y un plazo de pago de 90 días.



"Esto permite que los clientes puedan acceder de forma más inmediata al dinero, sin necesidad de pedir un préstamo de la forma tradicional, pero con una idéntica tasa de interés subsidiada", explicaron desde el Provincia.



Del mismo modo, el Banco Nación lanzó dos líneas a tasa subsidiada para mipymes con destino al pago de sueldos: una a través de un descubierto en la cuenta y otra para el financiamiento del capital de trabajo, vía pedido de préstamo.



En el primer caso, las cerca de 40.000 mipymes clientes del Nación podrán pedir un giro de descubierto a 90 días de plazo para el pago de hasta una nómina salarial, también a una tasa del 24%.



Para la segunda línea, el Nación dispuso préstamos de hasta el importe equivalente a un mes de venta para financiar capital de trabajo, con idéntica tasa, pero con un plazo de cancelación de 18 meses.



El Banco Ciudad anunció que a partir del 1° de abril estarán disponibles nuevas líneas de préstamo específico destinado al pago de una nómina salarial, siempre que acrediten sueldos en la entidad, con tasas fijas que oscilan entre el 20 y el 24% anual.



Por su parte, el Itaú ya ofrece préstamos a tasas de entre 23% y 24% hasta 9 meses para clientes mipyme clasificados, mientras que el Comafi anunció préstamos a una tasa del 24% para financiamiento de capital de trabajo, pago de sueldos y descuento de cheques, con períodos de entre 60 y 90 días para el pago de la primera cuota.



El Supervielle comenzará a ofrecer esta misma línea subsidiada para el pago de los sueldos, entre otros destinos de fortalecimiento de capital de trabajo de mipymes, de hasta un año de plazo y tres meses de gracia para el inicio del pago.



Por su parte, el Galicia habilitó la acreditación inmediata a través de Office Banking de préstamos a 12 meses y una tasa del 24% para pago de salarios de unas 100.000 mipymes que operan a través del banco, con un fondeo de hasta $12.000 millones para esta línea.



A nivel provincial, el Patagonia dispuso $1.700 millones en créditos para pago de sueldos, pago a proveedores, reposición de mercadería y también, acompañar a los prestadores de salud con servicios de internación a una tasa del 24%.



Pero si la voluntad de prestar a las pymes por parte de los bancos en este escenario lleva algunos interrogantes, desde el lado de la demanda las dudas no son menores. Las entidades que nuclean a las pymes y al comercio apuntan más a pedir subsidios que a esperar facilidades de financiamiento.



La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS) pidió esta semana al titular del Banco Central, Miguel Pesce, que se disponga "establecer una línea de crédito para pago de salarios con acreditación bancaria a tasa cero con plazo de gracia y cuotas sin interés."



Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacaron que "la prioridad es pagar los sueldos" y dieron la voz de alarma con la reapertura del clearing bancario, una medida que generó reclamos cruzados. Para algunos, la acreditación de cheques entregados con anterioridad significa un drama, porque no tienen ingresos para cubrir su pago. Otros, en cambio, esperaban poder depositar cheques de clientes para disponer de fondos para pagar los salarios. Más que tomar deudas, muchas mipymes solamente piensan en apagar el incendio.