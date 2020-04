Un pasado turbulento y un video escandaloso: quién es el funcionario echado por Arroyo

El ministro de Desarrollo Social le pidió la renuncia al funcionario de su cartera encargado de la compra de alimentos para comedores

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le pidió este martes la renuncia al funcionario de su cartera encargado de la compra de alimentos para comedores que se hizo a precios superiores a los de referencia.



Así lo confirmaron fuentes del ministerio, luego de que la situación generara una fuerte polémica, que derivó en la decisión del presidente Alberto Fernández de no pagar la compra al precio establecido originalmente.



Se trata del secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, un ex funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown, responsable de la compra de esa partida de alimentos de casi 400 millones de pesos, que incluyó fideos, azúcar y aceite.



Según señalaron allegados a Arroyo, la determinación de desplazar al funcionario tuvo que ver con que fue quien "tomó la decisión de avanzar con la compra" de los alimentos.



Además, el Ministerio de Desarrollo Social activó una investigación interna sobre el caso, por lo que no se descartan otros cambios en la cartera.

Pero, ¿quién es exactamente Calvo? Calvo fue quien realizó toda la operatoria de la compra del aceite, el azúcar y los fideos por los que se pagaron sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social.

Te puede interesar Coronavirus: para cuándo se espera el pico de casos en Argentina, según un informe internacional

Este funcionario ya había sido investigado por corrupción hace un año y fue expulsado mientras era funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown a cargo del intendente Mariano Cascallares.



En ese entonces, Calvo renunció a la Secretaría de Seguridad del municipio luego de que se difundiera por Facebook un video filmado por una cámara oculta donde presuntamente la habría cobrado coimas a una empresa de seguridad privada.



Pese a ese escándalo, esto no significó el final de la relación entre Cascallares y Calvo, quien siguió asesorando al mandatario -reelecto en diciembre pasado-.

Según trascendió, cuando asumió Arroyo, convocó a Cascallares, que no fue pero puso a una persona de su confianza, Calvo.

Sin embargo, al conocerse los sobreprecios, estalló el escándalo: fueron tan solo 119 días los que Calvo formó parte del gobierno de Alberto Fernández.

"No se va a pagar" la compra

El presidente Alberto Fernández anunció en la noche del lunes que "no se va a pagar" la compra de alimentos que hizo el Ministerio de Desarrollo Social a precios superiores a los de referencia, y advirtió que si existió un "acto de corrupción" será el primero en "perseguirlo".



"Le pedí al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cosa que ya hizo y mañana estará publicado, que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija", resaltó Fernández.



Al respecto, detalló que la compra por casi 400 millones de pesos que este lunes desató la polémica aún no se pagó y no se hará por ese monto que superaba los precios de referencia.



"No se va a pagar, y si alguno quiso hacer lo que no debía hacer, que se haga cargo", señaló Fernández, y completó: "Esto no va a pasar, yo no voy a permitir que se pague lo que no se tiene que pagar".