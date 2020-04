Ingreso familiar de emergencia: cómo ingresar los datos para cobrar los $10.000

La ANSES informó que los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia ya pueden consignar sus datos bancarios para así cobrar los $10.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuyo trámite haya sido aprobado ya pueden consignar sus datos bancarios para así cobrar los $10.000 que ante la pandemia de coronavirus el Gobierno dispuso otorgar a los más vulnerables.

El trámite se realiza en la página web del organismo, donde tendrán que ingresar su número de cuenta bancaria y su Clave Bancaria Uniforme (CBU) y, de esta manera, acceder al cobro de este beneficio.



En la web de la ANSES los beneficiarios deberán seguir las instrucciones para anotar su número de CBU y cuenta bancaria.

Para hacer el trámite es preciso tener la Clave de la Seguridad Social. Aquellos que no la tengan deben gestionarla en el mismo sitio de internet del organismo.



"De esta manera, se activará la operación para que se proceda a la acreditación de la ayuda extraordinaria y el cobro de la misma en su cuenta", explicó la ANSES mediante un comunicado.

Cronograma para ingresar los datos

Como en todos los trámites relacionados con el Ingreso Familiar de Emergencia, la ANSES estableció un orden a partir de la finalización del número de documento:

DNI terminados en 0 y 1: sábado 11

DNI terminados en 2 y 3: domingo 12

DNI terminados en 4 y 5: lunes 13

DNI terminados en 6 y 7: martes 14

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15

Ingreso familiar de emergencia: cuándo se cobra

Cómo cobrar por otros medios

En el caso de aquellas personas que prefieran cobrar por otros medios de pago, ANSES informó que "podrán elegirlos a partir del jueves 16 entrando también en la página web y siguiendo una serie de instrucciones que se darán a conocer esta semana".

Otra oportunidad para inscribirse y cobrar los $10.000

La ANSES advirtió que quienes no puedan llegar a inscribirse con CBU en la primera fase de inscripciones del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo igualmente en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados.

Reconsideración de casos

Terminado el pago del Ingreso Familiar de Emergencia a los solicitantes ya aprobados, la ANSES abrirá una instancia para volver a considerar aquellos casos que no fueron aprobados, por haberse producido cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar de esas personas o, también, por falta de datos.



La Administración recordó que los solicitantes están en condiciones de acceder a este beneficio siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado; o de ser monotributista de categoría "C" o superior, o del régimen de autónomos; o de una prestación de desempleo.

Tampoco se incluye a quienes cobran jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); o planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo.

La ANSES informa que los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que están comunicando desde hoy su número de Clave Bancaria Uniforme (CBU), comenzarán a cobrar los 10.000 pesos a partir del próximo 21 de abril y hasta el 5 de mayo inclusive.

Fecha de pago del Ingreso familiar de emergencia

La ANSES también confirmó que el orden de acreditaciones se hará por número de DNI: el 21 cobrarán los terminados en 0; el 22, los terminados en 1; el 23, los terminados en 2; el 24, los 3; el 27, los terminados en 4; el 28, los 5; el 29, los 6 y el 30, los finalizados en 7.



Tras el fin de semana largo del viernes 1 de mayo, las acreditaciones en las cuentas se retomarán el 4 de mayo, fecha en la que cobrarán los titulares con DNI terminados en 8 y, finalmente, el 5 de mayo los que terminen en 9.

ANSES: trámites online

La ANSES también comunicó que los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares podrán pedir turnos y realizar trámites a través de su página web y comunicándose al 130.



Los interesados se pueden comunicar con el 130, a través del cual podrán realizarse los siguientes trámites, sin necesidad de concurrir a una oficina:

Constancias (Certificación Negativa, seguimiento de expedientes, autónomos, CODEM, CUIL, Historia laboral).

Clave de seguridad social (nivel 2).

Fecha y lugar de cobro.

Cambio boca de pago.

Reclamos de impagos.

Empadronamiento y actualización de datos de Obra social.

Pensión derivada automática.

Liquidación de Asignación Familiar.

Derivación transferencia de haberes de una sucursal bancaria a otra

PROGRESAR: baja de CBU vigente y carga de boca de pago.

Asistencia técnica remota al beneficiario.

Además, mediante la web de la ANSES, www.anses.gob.ar, se podrán concretar las siguientes gestiones:

Presentación de Certificado escolar.

Presentación de Libreta AUH.

Créditos ANSES AUH.

Créditos ANSES SUAF.

Programa Hogar.

Tarifa social gas.

Solicitud de certificados RENABAP.

Consultas sobre cuotas.

Consultas de expedientes.

Cambio de Domicilio y Datos de Contacto.

Presentación del Certificado para cobrar la Ayuda Escolar Anual.

Presentación de Libreta Asignación Universal por Hijo (AUH).

PROGRESAR para educación obligatoria.​

PROGRESAR para cursos de formación profesional.

También se podrán consultar la fecha y lugar de cobro, la constancia de CUIL, la certificación negativa y el CODEM para Obras Sociales y sentencias judiciales.



Por último, aquellas personas que se encuentren en condiciones de iniciar su trámite jubilatorio, podrán hacerlo a través de la web y del 130. Allí obtendrán un turno dentro de un plazo de 60 días, pero la fecha de inicio del trámite será aquella en la que se recibió el turno.

Certificación negativa de la ANSES

La Certificación Negativa es un comprobante emitido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y con una validez perentoria de 30 días, que le permite a todo individuo conseguir la constancia de que no registra movimientos de dinero en dicha entidad, sea por obligaciones patronales, para los casos de los trabajadores activos o pasivos, como por beneficios otorgados por el Estado a través de distintos programas o subsidios.



Esta certificación negativa de la ANSES puede ser requerido para constatar ausencias de registros en el banco de datos, tanto para empleados en relación de dependencia, autónomos, monotributistas, jubilados, pensionados o trabajadores de casas particulares.

Qué permite ver la consulta de la Certificación Negativa

Aportes como trabajador bajo relación de dependencia.

Declaraciones Juradas de Provincias no Adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), tanto para trabajadores Activos como Pasivos.

de Provincias no Adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), tanto para trabajadores Activos como Pasivos. Transferencias como Autónomo y/o Monotributista y/o Trabajadores de Casas Particulares.

Pago de Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.

Pago de la Prestación por Desempleo.

Pago de Planes sociales.

Asignación Universal por Hijo.

Asignación por Embarazo.

Becas PROGRESAR.

Obra social.

Pago de Prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.

Además, según explica la ANSES, en la certificación negativa figura si la persona que realiza la consulta se encuentra o no "registrado como Monotributista Social, informado por el Ministerio de Desarrollo Social.



La certificación negativa es requerida para acceder a algún tipo de beneficio social. También es solicitada por la propia ANSES para integrarse a su obra social, CODEM, que está destinada a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados, todos con sus correspondientes familiares a cargo.

Cómo obtener la certificación negativa de la ANSES y no morir en el intento



También podría ser necesaria para presentar en un hospital público, para de esa forma constatar que una persona no tiene cobertura social y facilitar el acceso a la atención en dicho establecimiento sanitario.

Pasos para obtener la Certificación Negativa

1. El trámite se realiza únicamente a través del sitio web www.anses.gob.ar, y no requiere de firma ni sello autorizantes de agentes oficiales del organismo.

Es gratuito y sólo se necesita del número de CUIT o CUIL de la persona que realiza la consulta, para comprobar que no percibe aportes ni subsidios por parte del ente, como que tampoco está registrado como monotributista social.

Tampoco es necesario que lo haga la persona involucrada, sino que puede efectuarlo un tercero, sea un familiar o un apoderado designado por el solicitante.



2. Una vez que haya ingresado al sitio de ANSES, en el margen derecho de la página hay un banner en fondo azul que contiene "Accesos rápidos" a distintos trámites, entre los que está la Certificación negativa.

Al hacer click allí, se abre una planilla de registro en la que se solicitan el número de CUIT o CUIL, el período por el cual se realiza la consulta y un código numérico que figura en la misma pantalla.



3. Al lograr la certificación negativa de ANSES, se puede descargar el documento con formato pdf o bien se lo puede imprimir directamente. Al pie de dicho documento figura un código de barras que confirma su carácter oficial y que a su vez evita la posibilidad de falsificaciones o uso indebido de la información allí contenida.



4. También explicita que "la información que se presenta en esta certificación podrá corroborarse al acceder a la página web de ANSES y que el documento obtenido "es válido como constancia de CUIL/T".



Ante cualquier duda con la certificación negativa , se puede consultar vía telefónica al número 130 (si se requiere de atención personalizada, hay que contactarse de 7 a 20).