Más del 40% de los inquilinos no pudo pagar el mes de abril

La Federación de Inquilinos Nacional realizó una encuesta para analizar los efectos del freno de la economía en el pago de los alquileres de vivienda

A partir de una encuesta realizada sobre el impacto del aislamiento en el pago de alquileres, se relevó que el 41,9% de los no pudo pagar el mes de abril por la pérdida de sus fuentes laborales, y el 58,4% de los entrevistados percibe menos ingresos comparado con marzo.



La Federación de Inquilinos realizó una encuesta nacional para analizar los efectos del freno de la economía en el pago de los alquileres de vivienda. Fueron entrevistadas 8 mil personas durante el lunes 6 y jueves 9 de abril.



El resultado también develó que el 51% de los inquilinos no recibió CBU para realizar transferencia bancaria, medida obligatoria por Decreto y que el 34,1% de los entrevistados tiene un miembro del hogar que perdió el trabajo o no percibe ningún ingreso desde la cuarentena.



Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional afirmó que "los inquilinos atraviesan una crisis gravísima. Es fundamental que se congelen los precios de los alquileres y se suspendan los desalojos por dos años. Además, es urgente, apenas reabra el Congreso, se vote una ley de alquileres que lleva tranquilidad a 9 millones de inquilinos e inquilinas en todo el país".



La Federación exigió la implementación de sanciones a las inmobiliarias que no cumplan con el Decreto, y atribuyen la irregularidad a que las inmobiliarias tienen la mayor parte de sus contratos "en negro".