Las series más aclamadas de Paramount+

1.Yellowstone

John Dutton (Costner) posee la finca de mayor envergadura en los Estados Unidos. Él y sus hijos se enfrentarán ferozmente a una reserva india y al Gobierno federal de los Estados Unidos, que busca ampliar el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton.

2.Halo

En el año 2500, la raza humana se enfrenta a un desafío extraterrestre llamado the Covenant (El Pacto).

3.South Park

South Park es un programa de televisión animado estadounidense que fue creado por Trey Parker y Matt Stone para el canal Comedy Central.

4.Sabrina, cosas de brujas

El enfoque principal de la serie se encuentra en Sabrina Spellman, una joven de 16 años que reside en una casa victoriana junto a sus dos tías, Hilda y Zelda Spellman y su gato Salem Saberhagen, quien tiene la habilidad de hablar. Sabrina lleva una vida típica de una adolescente de su edad, asiste a la escuela secundaria y disfruta de pasar tiempo con sus amigos en la pizzería Slicery. Sin embargo, todo se transforma drásticamente al alcanzar los dieciséis años y sus tías le desvelan el gran misterio familiar: todas ellas son hechiceras, incluyéndola a ella, aunque en su caso es una mezcla entre bruja y ser humano.

5.Bob Esponja

Se trata de las travesías de una esponja que puede hablar, quien tiene empleo en un establecimiento de comida rápida, asiste a lecciones de navegación y reside en una piña ubicada en el océano.

6.1883

Acompañe a la familia Dutton en su travesía hacia el oeste, a través de las vastas llanuras, hacia el último refugio de la frontera indomable de América. Una narración sincera de la expansión hacia el occidente y un análisis profundo de una familia que escapa de la escasez en busca de un futuro próspero en la tierra prometida de Montana, Estados Unidos.

7.The Rookie

Empezar de cero puede resultar complicado, sobre todo para John Nolan, un joven proveniente de una ciudad pequeña. Después de vivir un suceso que transformó su vida, ahora persigue su anhelo de convertirse en oficial de policía en Los Ángeles. Siendo el novato más experimentado del grupo, ha tenido que lidiar con el escepticismo de ciertos superiores que lo ven como un problema a punto de ocurrir.

8.Drake y Josh

Drake y Josh, quienes nunca antes habían intercambiado una palabra en la escuela, de repente se convierten en hermanastros. Drake Parker es el guitarrista de su propia banda, conocida como "Drake y las Rocas de su Guitarra". Tiene un aspecto atractivo y logra conquistar a las chicas sin problemas, incluso en ocasiones sale con dos chicas simultáneamente y no le preocupa obtener calificaciones bajas, a diferencia de su hermanastro Josh, quien es un estudiante destacado pero no tiene interés por los deportes, sino que disfruta de los trucos de magia, la cocina y los videojuegos. Josh no tiene éxito en sus relaciones con las chicas y es seguidor de Oprah Winfrey. Residen juntos con la madre de Drake y el padre de Josh y Megan, la hermana de Drake, quien se divierte gastando bromas pesadas a los chicos. Todos conforman una familia, con sus particularidades y diferentes maneras de ser.

9.Acapulco Shore

Acapulco Shore es un programa de televisión mexicano de realidad que se emite actualmente en MTV Latinoamérica. El programa sigue la vida diaria de ocho jóvenes que conviven durante el verano en el puerto de Acapulco. Es la versión mexicana del programa estadounidense de realidad Jersey Shore.

10.La venganza de los ex

Orígenes de Paramount+

Paramount+ es una plataforma de streaming que se fundó en Estados Unidos en el año 2014 y que llegó a Argentina para ofrecer a los usuarios una amplia variedad de contenidos audiovisuales.

Esta plataforma es conocida por ser el hogar de producciones conocidas de la cadena Paramount, como las películas de la saga "Mission: Impossible" y "Transformers", así como las elogiadas series "The Handmaid's Tale" y "Yellowstone".

Con su gigante catálogo, Paramount+ se convirtió en una alternativa ideal para estos que buscan entretenimiento de calidad. Las producciones más famosas de Paramount+ han conseguido atraer la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Sus películas de acción y aventura, como "Mission: Impossible", han sido un éxito innegable en taquilla y han dejado a los fanáticos con ganas de más.

Además, las series originales de la plataforma, como "The Handmaid's Tale", han recibido elogios de la crítica y han generado un gran impacto en la audiencia por su narrativa intrigante y actuaciones brillantes. Los contenidos de Paramount+ no solo entretienen a los usuarios, sino que también les ofrecen la opción de disfrutar de sus películas y series favoritas en cualquier momento y lugar.

Con su extensa variedad de géneros y temáticas, esta plataforma se amolda a los intereses de cada usuario, brindando opciones para todos los públicos. Además, la calidad de imagen y sonido de sus producciones asegura una experiencia de entretenimiento inigualable. Desde películas de acción hasta series de drama, esta plataforma ofrece ocio de calidad para todos los gustos. ¿O no?