Estas son las películas más vistas en Prime Video hoy

1.Upgrade: Primera clase

Ana es una joven pasante llena de ambición que anhela una trayectoria en el ámbito artístico, al mismo tiempo que busca destacar ante su demandante superiora, Claire.

2.This Is Me…Now: Una historia de amor

Un examen tanto auditivo como visual de la vida amorosa de JLo, que ha sido objeto de escrutinio público.

3.Sound of Freedom

Cuenta la historia de Tim Ballard, un antiguo funcionario de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos que abandonó su empleo para comprometerse por completo en la oscura realidad del tráfico de personas en diferentes países de habla hispana en América. Su objetivo principal es rescatar y proteger a numerosos niños que se encuentran en peligro.

4.Agent Game

En este emocionante drama de espionaje, nadie está fuera de peligro. Harris, un interrogador de la CIA en una instalación secreta de la Agencia, se convierte en el blanco de una operación de venganza después de ser culpado de un interrogatorio fallido. Mientras el equipo que debe traer a Harris comienza a dudar de sus órdenes y a cuestionarse mutuamente, Olsen (Mel Gibson), un alto oficial de inteligencia y su subordinado, Visser, elevan el nivel del juego. Ahora, es responsabilidad de Harris y algunos nuevos aliados descubrir la verdad y revertir la situación.

5.La casa de las profundidades

Tina y Ben conforman una pareja de jóvenes YouTubers especializados en la producción de videos de exploración submarina. Durante su inmersión en un lago francés aislado, hacen el descubrimiento de una vivienda sumergida en aguas profundas. Lo que al principio fue un hallazgo excepcional pronto se transforma en una situación aterradora al percatarse de que la residencia fue el escenario de un delito abominable. Atrapados y viendo cómo sus suministros de oxígeno disminuyen de forma alarmante, Tina y Ben se dan cuenta de que lo más temible está por ocurrir: no están solos en la vivienda.

6.Ambulance: Plan de Huida

Dos individuos de parentesco fraternal sustraen un vehículo de emergencia médica luego de un acto delictivo que resulta en fracaso, por lo tanto, se verán en la necesidad de colaborar mutuamente con el objetivo de evadir a las fuerzas del orden que los persiguen.

7.Crimen imperfecto

Cuando una pareja joven decide aparecer inesperadamente en casa de mamá, se llevan una enorme sorpresa al encontrarse con un antiguo conocido de la familia que tiene la intención de robar las valiosas joyas de mamá mientras ella está ausente de la ciudad.

8.Juega o Muere

Un grupo de jóvenes de Salem encuentra un cuchillo encantado que libera un demonio que los obliga a participar en versiones aterradoras y letales de juegos de niños en los que solo pueden sobrevivir, sin posibilidad de ganar.

9.Combustión instantánea

En un estacionamiento en París, Sonia se ve en una situación en la que se encuentra atrapada en su automóvil junto a sus hijos. Alguien ha colocado un explosivo antitanque debajo de su vehículo. Sonia, quien es una especialista en desactivar bombas y trabaja para una organización no gubernamental junto a su novio Fred, se enfrenta a una única oportunidad para desactivar el artefacto explosivo. Sin embargo, solo cuentan con un tiempo limitado de 30 minutos para lograrlo.

10.No te preocupes querida

Alice y Jack tienen la fortuna de vivir en Victoria, la ciudad de pruebas de la empresa que alberga a los trabajadores del Proyecto Victoria, altamente confidencial y a sus familias. La vida es idílica, con la empresa cubriendo todas las necesidades de los residentes. Lo único que se les pide a cambio es un compromiso total con la causa de Victoria. Sin embargo, cuando comienzan a surgir fisuras en su vida perfecta, revelando indicios de algo mucho más oscuro que se oculta detrás de la fachada atractiva, Alice se plantea por qué están en Victoria y cuál es su propósito. ¿Qué está dispuesta a sacrificar Alice para descubrir la verdadera realidad en el paraíso?

¿Cuáles son las claves del triunfo de Prime Video?

Prime Video, originada en Estados Unidos en 2006 es una plataforma de streaming que proporciona a los usuarios una amplia variedad de contenidos audiovisuales. Conocida por ser el lugar de nacimiento de producciones icónicas, Prime Video destaca por sus películas y series originales de notable calidad.

La plataforma contiene una extensa biblioteca de contenidos, desde películas excepcionales y aclamadas series, lo que la convierte en una opción perfecta para quienes que buscan entretenimiento variado. Entre las producciones más reconocidas se encuentran las series galardonadas como "The Marvelous Mrs. Maisel" y "Fleabag", así como películas originales que han hecho cicatriz, como "Manchester by the Sea" y "The Big Sick".

Las producciones de Prime Video han logrado atraer a una amplia audiencia a nivel global. Además de su variada oferta de contenido, Prime Video garantiza a los usuarios la comodidad de disfrutar de sus películas y series favoritas en cualquier momento y lugar. Si bien muchas de ellas se incluyen con la suscripción a Amazon, siempre hay una oferta de contenidos que puede adquirirse para siempre o alquilarse durante un tiempo, sobre todo los estrenos.

