Los vídeos que son tendencia hoy en Youtube Argentina. ¿Los has visto?

YouTube, la plataforma que ha ganado el trofeo al "Invento del año" concedido por la revista Time en el año 2006, ha tenido un gran impacto en la cultura popular.

En la actualidad es uno de los mayores "medios" de Internet en la actualidad junto con Tik Tok o Facebook y uno de los principales portales de promoción de artistas, políticos, entre otras personalidades.

Hoy en día es imposible que un usuario de Internet no haya descargado YouTube ni ingrese con una periodicidad menor a una vez por semana, o bien para ver el videoclip de su artista favorito, una receta de cocina o un curso online. Asimismo, la posibilidad de ser "multiplataforma", ya que se interconecta con otras redes sociales, facilitan la viralización de contenidos. La capacidad de YouTube para abordar temáticas variadas y diversas acaba haciendo de este portal uno de los más grandes en lo que se refiere a variedad de contenido en el mundo y por tanto, las visitas y sus correspondientes ingresos que recibe cada año son muy grandes, permitiéndole recompensar con buenos ingresos a los creadores de contenido. Cada día, más de 5 mil millones de vídeos se reproducen en todas partes del mundo y por ello las ganancias de este sitio, tanto para la empresa como para los influencers más exitosos.

Ante tanta variedad en la oferta y volumen de contenido, YouTube lleva tiempo reuniendo contenido en listas para que los suscriptores conozcan las tendencias, los más vistos o populares en cada país. ¿Buscas saber cuáles son los más vistos ahora mismo en Argentina?

Aquí el listado de los 10 nuevos videos que están en tendencia en YouTube Argentina

Ante tanta diversidad y volumen de contenido, YouTube lleva tiempo agrupando contenido en listas para que los usuarios conozcan las tendencias, los más vistos o populares en cada país. ¿Quieres saber cuáles son los más vistos ahora mismo en Argentina?

TU Y YO - (KHEA y Emilia) FAMA DE DIABLA - (La K'onga, David Bisbal y Emanero) CONTIGO - (KAROL G y Tiësto) Sín Valentin - (La Joaqui, Roze Oficial y DJ Tao) CORAZÓN - (BM y Flor Alvarez) Sin Ti - (GIMS y Maria Becerra) Bam Yang Gang - (BIBI) Aún Te Quiero (En Vivo) - Eugenia Quevedo, La Banda de Carlitos -(Eugenia Quevedo) Piel -(Tiago PZK y Ke Personajes) SANTA FE KLAN, DUKI, PESO PLUMA - NO SON KLLE (Video Oficial) -(Santa Fe Klan)

YouTube, genio de la emisión en directo

Tras este listado, vemos que YouTube no solo es la principal plataforma para videos grabados previamente estilo Videoclip, reviews, unboxings, recetas de cocina o educación online, entre otros, sino que también se ha destacado en el ámbito de las transmisiones en directo.

La función de transmisión en directo de YouTube ha evidenciado un aumento significativo en visualizaciones, con miles de millones de horas de contenido en vivo transmitido cada día. De hecho, en un solo día, la cantidad de usuarios que miran videos en vivo en YouTube es más que la audiencia combinada de los principales programas de televisión por cable en los Estados Unidos.

Además, la capacidad de participar en tiempo real mediante comentarios y reacciones durante las transmisiones en vivo ha cambiado la experiencia del espectador, facilitando una participación más activa y directa con los autores de contenido. Algunos de los eventos más grandes del mundo, como shows, conferencias y lanzamientos de productos, se transmiten en vivo en YouTube, fortaleciendo su posición como una plataforma camaleónica que va más allá de los videos pregrabados y se adentra en la esfera de la transmisión en tiempo real.

El algoritmo que existe tras YouTube

El algoritmo de recomendación de YouTube se ha convertido en una parte esencial de la experiencia de usuario, manejando técnicas avanzadas para interpretar y predecir las preferencias particulares. En vez de depender únicamente de la popularidad, el algoritmo se basa en un análisis integral del comportamiento de cada usuario.

Este algoritmo tiene en cuenta diversos factores, como el historial de visualizaciones, interacciones (me gusta, no me gusta), duración de la visualización, búsquedas anteriores y más. La Inteligencia artificial y el aprendizaje automático son los fundamentos de esta tecnología, permitiendo que el algoritmo identifique patrones y realice predicciones concretas sobre qué contenido podría resultar útil para un usuario en concreto.

Sin embargo, este enfoque no está exento de críticas. Se ha argumentado que el algoritmo de YouTube puede crear "burbujas de filtro", limitando la variabilidad del contenido recomendado y dejando a los usuarios en su zona de confort. La plataforma ha dado respuesta a estas preocupaciones, mediante controles de recomendación y ofreciendo explicaciones sobre por qué se sugieren ciertos videos.

A pesar de las controversias, el algoritmo de YouTube sigue evolucionando para equilibrar la personalización con la diversidad de contenido. La transparencia y la adaptabilidad son piezas clave en la optimización continua de esta herramienta, buscando proporcionar a los usuarios propuestas más precisas y notables en su experiencia de de navegación en el portal.

A pesar de las polémicas anteriores, son muchas las luces que hacen a esta plataforma un sitio de presentación espléndido para personas talentosas y para cualquier tipo de información que ayude a una tercera persona a satisfacer una curiosidad, duda o gusto particular.