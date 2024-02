Estas son las películas más vistas en Prime Video hoy

Animate a descubrir el ecléctico mundo de Prime Video, donde cada clic te lleva a una nueva aventura y cada semana hay contenidos nuevos. Desde thrillers intensas hasta comedias ingeniosas, la plataforma cuenta con una variedad que se acomoda a todos los gustos. Las producciones originales privadas añaden un toque de sello único, convirtiendo a Prime Video en un portal esencial para los amantes del streaming.

Con una propuesta que mezcla cantidad y calidad, Prime Video se ha convertido en un competidor digno a la altura de otras muchas plataformas como Netflix, HBO o Disney+.

Las películas más populares de Amazon Prime en Argentina

Prime Video es la encrucijada perfecta entre diversidad y exclusividad, ofreciendo a los espectadores una experiencia completa de ocio digital. Desde superproducciones hasta gemas ocultas, esta plataforma tiene algo para todos los públicos siempre.

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de un buen rato de diversión en Prime, no dudes en sumergirte en su listado de más vistos. ¡Te garantizamos que no te vas a lamentar!

1.Sin Aire (The Dive)

Dos hermanas se dirigen a un bello y apartado sitio para practicar buceo. Durante la inmersión, una de ellas sufre un accidente al ser golpeada por una roca, quedando atrapada a una profundidad de 28 metros. Con niveles críticamente bajos de oxígeno y temperaturas gélidas, es responsabilidad de su hermana luchar por salvar su vida.

2.Upgrade: Primera clase

Ana es una joven pasante llena de ambición que anhela una trayectoria en el ámbito artístico, al mismo tiempo que busca destacar ante su demandante superiora, Claire.

3.BlackBerry

Dos visionarios con enfoques diferentes, el creativo Mike Lazaridis y el ambicioso Jim Balsillie, se unieron para crear un producto que se convertiría en un éxito global en menos de diez años. Se trata de la historia del rápido ascenso y la posterior caída del primer teléfono inteligente del mundo.

4.Sound of Freedom

Cuenta la historia de Tim Ballard, un antiguo funcionario de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos que abandonó su empleo para comprometerse por completo en la oscura realidad del tráfico de personas en diferentes países de habla hispana en América. Su objetivo principal es rescatar y proteger a numerosos niños que se encuentran en peligro.

5.This Is Me…Now: Una historia de amor

Un examen tanto auditivo como visual de la vida amorosa de JLo, que ha sido objeto de escrutinio público.

6.Culpa mía

Noah tiene que abandonar su ciudad, a su novio y a sus amigos para trasladarse a la mansión de William Leister, el nuevo y adinerado esposo de su madre Rafaela. Sin embargo, a sus 17 años, siendo una persona orgullosa e independiente, Noah se muestra renuente a vivir en una mansión rodeada de lujos.

7.Los tipos malos

Cinco famosos delincuentes: el Señor Lobo, el Señor Serpiente, el Señor Piraña, el Señor Tiburón y la Señorita Tarántula, quienes han compartido una larga trayectoria cometiendo audaces robos en equipo.

8.Ambulance: Plan de Huida

Dos individuos de parentesco fraternal sustraen un vehículo de emergencia médica luego de un acto delictivo que resulta en fracaso, por lo tanto, se verán en la necesidad de colaborar mutuamente con el objetivo de evadir a las fuerzas del orden que los persiguen.

9.Gru 3. Mi villano favorito

Gru ha sido despedido de su trabajo. Se encuentra sin empleo debido a que no pudo capturar al villano Balthazar Bratt, quien solía ser una estrella infantil de los años 80 y perdió todo cuando llegó a la pubertad. Desde entonces, Bratt ha estado causando disturbios en todo el mundo. También, Gru se encontrará con su hermano gemelo Dru y deberá tomar la decisión de si está preparado para seguir el legado familiar de delinquir, uniéndose a él para llevar a cabo un último acto delictivo. A pesar de haber dejado esa vida en el pasado, ¿volverá Gru a ser un villano?

10.Dragon Ball Z: ¡Fusión!

En un universo paralelo conocido como el "Otro mundo", un minúsculo fallo provoca la manifestación de un monstruo formidable llamado Janemba, quien ha sido engendrado a partir de la maldad acumulada de los residentes del Infierno. Con el fin de vencerlo, Vegeta y Goku se ven obligados a amalgamarse y transformarse en el combatiente supremo del cosmos.

¿Cuáles son las claves del triunfo de Prime Video?

Prime Video, originada en Estados Unidos en 2006 es una plataforma de streaming que proporciona a los usuarios una amplia variedad de contenidos audiovisuales. Conocida por ser el lugar de nacimiento de producciones icónicas, Prime Video destaca por sus películas y series originales de muy buena calidad.

La plataforma contiene una extensa biblioteca de contenidos, abarcando películas excepcionales y aclamadas series, lo que la convierte en una opción excelente para esos que buscan entretenimiento variado. Entre las producciones más reconocidas se encuentran las series galardonadas como "The Marvelous Mrs. Maisel" y "Fleabag", así como películas originales que han hecho cicatriz, como "Manchester by the Sea" y "The Big Sick".

Las producciones de Prime Video han logrado atraer a una amplia audiencia a nivel universal. Además de su amplia oferta de contenido, Prime Video proporciona a los usuarios la comodidad de disfrutar de sus películas y series favoritas en cualquier momento y lugar. Si bien muchas de ellas se incluyen con la suscripción a Amazon, siempre hay una oferta de contenidos que puede adquirirse para siempre o alquilarse durante un tiempo, sobre todo los estrenos.

Más novedades sobre Prime Video aquí.