¿No sabes qué ver? Las mejores películas de Netflix

Si bien el origen de las series y las películas se remonta a la primera mitad del siglo XX, es en el nuevo milenio donde las grandes compañías han hecho una gran inversión y producido a una escala sin precedentes. Este contexto ha dado lugar a una amplia variedad de producciones que los espectadores de estas plataformas consumen a una velocidad inigualable. Y aquí es cuando llega Netflix, actualmente una de las plataformas más aclamadas por todo el público.

En la contienda por la supremacía del streaming en línea, Netflix se ha posicionado como uno de los protagonistas principales. La plataforma, que ha sido innovadora en este terreno pese sus inicios como un videoclub en línea, ha apostado fuerte por la creación de películas. Muchas de estas producciones ('Stranger Things', 'El juego del Calamar', 'Top Gun' y muchas más) han logrado mantener a su audiencia al borde de sus asientos, convirtiéndose en temas de conversación que perduran durante horas entre amigos o familiares.

Las películas más populares de Netflix en Argentina

En medio de la transformación de las formas de entretenimiento, las películas han ganado un lugar destacado en el ocio de la audiencia de Argentina. En un contexto en el que todos estos formatos compiten por captar la atención de los espectadores a través de diversas plataformas de streaming, las películas se erigen como una opción cada vez más relevante.

Ahora bien, ¿cuáles son esos éxitos? ¡Acá los dejamos para que tomes nota por si aún no has visto alguno!

1.A través de tu mirada

Raquel y Ares mantienen una relación a distancia, pero finalmente se reencuentran en verano en la Costa Brava junto a sus amigos. Comienzan a preguntarse si su amor podrá resistir el paso del tiempo. Esta película es la continuación de "A través del mar" (2023) y la tercera entrega de la historia de Ares y Raquel.

2.El abismo de Kiruna

Frigga se esfuerza por mantener un equilibrio entre su desafiante labor como directora de seguridad en la mina Kiirunavaara, su vida familiar, su reciente relación amorosa y su ex pareja que se niega a dejarla ir. Sin embargo, todo cambia cuando la tierra comienza a temblar de repente bajo sus pies, dejando de lado cualquier preocupación personal y dando inicio a una lucha por mantenerse firme y no ser arrastrada hacia la oscuridad.

3.Top Gun: Maverick

Tras más de tres décadas ejerciendo como uno de los aviadores más destacados de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell ha logrado cumplir su anhelado sueño: desafiar los límites como intrépido piloto de pruebas y evitando las restricciones que lo mantendrían alejado de los cielos, manteniéndolo en tierra.

4.Mea Culpa

Tras tomar el caso de un artista acusado de homicidio, una abogada defensora se encuentra en la encrucijada de decidir entre su familia, su deber y sus impulsos más primarios.

5.Gru 3. Mi villano favorito

Gru ha sido despedido de su trabajo. Se encuentra sin empleo debido a que no pudo capturar al villano Balthazar Bratt, quien solía ser una estrella infantil de los años 80 y perdió todo cuando llegó a la pubertad. Desde entonces, Bratt ha estado causando disturbios en todo el mundo. También, Gru se encontrará con su hermano gemelo Dru y deberá tomar la decisión de si está preparado para seguir el legado familiar de delinquir, uniéndose a él para llevar a cabo un último acto delictivo. A pesar de haber dejado esa vida en el pasado, ¿volverá Gru a ser un villano?

6.Bailarina

Ok Ju tenía experiencia previa como guardaespaldas y era habilidosa en varias disciplinas físicas como artes marciales, esgrima, tiro y conducción de motocicletas. Min Hee, amiga de Ok Ju y bailarina, le pide un favor: vengarse de Pro Choi. Ok Ju acepta el desafío y está dispuesta a arriesgar su vida por su amiga.

7.Los Minions

La historia de Los Minions se remonta a tiempos antiguos. Inicialmente eran pequeños seres unicelulares de color amarillo que evolucionaron a lo largo de los años, siempre dispuestos a servir a los más detestables amos. Debido a su incapacidad para satisfacer a sus antiguos líderes, que van desde el T. Rex hasta Napoleón, los Minions terminan en soledad y se sumergen en una profunda tristeza. No obstante, Kevin, uno de ellos, tiene una estrategia. Junto con Stuart, un rebelde y Bob, un adorable compañero, emprenden un emocionante viaje con el objetivo de encontrar una nueva jefa a quien servir, la temible Scarlet Overkill.

8.Einstein y la bomba

¿Cuál fue la situación cuando Einstein escapó de la Alemania nazi? Este documental utiliza material de archivo y las palabras del propio Einstein para explorar la mente de un brillante pero atormentado genio.

9.Gru 2. Mi villano favorito

Pierre Coffin y Chris Renaud, los realizadores, se unen nuevamente para presentarnos la tan esperada continuación de 'Gru. Mi villano favorito'. La película animada de Universal Studios se desarrolla en una encantadora y vibrante ciudad habitada por el villano malvado Gru, interpretado por Steve Carell en la versión original, conocido por su papel en 'Crazy, Stupid, Love'. Con la ayuda de su ejército de Minions, criaturas diminutas de tono amarillo, se propusieron apropiarse de la Luna, pero no lograron alcanzar el resultado deseado. Tres niñas inquisitivas y algo juguetonas se interpusieron en su trayecto, obstaculizando todos sus planes y transformando su misión en una extravagante aventura espacial.

10.Kill Me If You Dare

La desconfianza afecta a una pareja que se siente abrumada por dificultades financieras. Sin embargo, cuando ganan la lotería, eligen permanecer unidos.. hasta que la muerte los separe.

Netflix, la plataforma de éxito en todo el mundo

Netflix no ha parado hasta conseguir convertirse en una de las plataformas de streaming más importantes. Desde su origen como una modesta compañía que ofrecía el servicio de alquiler a través de correo postal y desde ahí comenzase a escalar como empresa, ha sido ejemplo de esfuerzo y dedicación por crecer y llegar más allá de sus límites. Límites que comenzaron en Canadá y Estados Unidos y que ahora no existen en el mundo.

No importa si son producciones propias como 'House of Cards' o distribuciones de grandes éxitos del cine y la televisión. Si para Netflix un producto es bueno, termina siéndolo también para su comunidad. Muchos de los contenidos de su catálogo han optado a premios de la Academia del Cine hasta superar el centenar. Refleja todo esto cómo Netflix ha conseguido revolucionar también la forma que tenemos de consumir contenidos. El panorama de la televisión y la radio quedó en segundo plano debido al éxito de Netflix y otras plataformas; nuestros hábitos se transformaron y se fueron de la mano de su catálogo en el que siempre, semana a semana, hay contenido nuevo que ver.

Por supuesto, otra de las ventajas de Netflix y las demás plataformas es que todas sus producciones se pueden ver en el móvil, televisión, decodificador, computadoras, tablets e incluso consolas de videojuegos. En términos económicos dispone de diversos paquetes para toda la familia, ya se que vives solo, en pareja o con niños. Su perfil es personalizable y así el brillante algoritmo de Netflix se alimentará de tus gustos y te ofrecerá propuestas cada vez más refinadas. Y por supuesto, si no estás en casa, según tu plan podrás disfrutar del contenido en HD, FHD o UHD y más.