Estas son las series más vistas en Prime Video hoy

Las series más populares de Amazon Prime en Argentina

1.Yo soy Betty, la fea

"Yo soy Betty, la fea" es una serie de televisión de Colombia que comenzó a emitirse en septiembre de 1999 en Colombia, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello interpretando a los personajes principales de Beatriz y Armando. La trama se centraba en Betty, una economista talentosa y joven que consigue un trabajo en una empresa de moda para el jefe de la compañía, del cual termina enamorándose. Armando se encuentra en una situación que inicialmente le beneficia, pero que termina volviéndose en su contra cuando corresponde a los sentimientos de su secretaria. Esta telenovela, creada por Fernando Gaitán Salom, fue muy exitosa en Colombia y a nivel mundial, llegando a más de 180 países y siendo doblada a unos 25 idiomas.

2.Ringo. Gloria y muerte

A través de una serie de encuentros desafortunados, el famoso boxeador argentino de peso pesado, Oscar Bonavena, conocido como Ringo, llega a Nevada en 1976 con la intención de reiniciar su carrera. Sin saberlo, Ringo se ve envuelto en el mundo criminal de Joe Conforte, quien le promete un futuro prometedor.

3.Educando a Nina

Resumen

Dos hermanas gemelas que fueron separadas al nacer llevan vidas completamente diferentes sin saber de la existencia de la otra. Todo cambiará cuando se vean obligadas a intercambiar roles y vivir la vida de su hermana. Nina es una bailarina y corista de un club de baile, con una personalidad encantadora, atractiva y bella, que sueña con ser una estrella de la música popular. Habiendo crecido trabajando desde una edad temprana para apoyar a sus "padres", Mara se ha educado en los valores del esfuerzo y la dedicación. Aunque suele ser malhablada, impulsiva y apasionada, también es amable, sensible y cariñosa. A pesar de su apariencia de fortaleza, su personalidad insegura la hace ser caprichosa, despectiva, superficial y superficial. Su comportamiento no tiene restricciones ni obedece a normas, tiene una percepción distorsionada de la realidad y carece de interacción social con aquellos que no están al tanto de las últimas tendencias o chismes. No valora el trabajo duro y se ha convertido en un ícono de la moda, una figura popular conocida como una "It girl". Ha sido criada como si fuera una reina, protegida y mimada en exceso.

4.Cásate con mi esposo

Ji-won, una mujer con una vida corta, viaja 10 años en el pasado y planea vengarse después de ser asesinada por su esposo, quien tuvo una aventura con su mejor amiga.

5.La ciudad de las estrellas (La Land)

Mia es una joven que sueña con ser actriz y trabaja como camarera mientras asiste a castings, mientras que Sebastian es un pianista de jazz que toca en lugares poco recomendables para ganarse la vida. A pesar de estar enamorados, su deseo de triunfar en sus respectivas carreras podría alejarlos.

6.Expatriadas

EXPATRIADAS nos sumerge en la complejidad de las vidas de un variado grupo de mujeres en Hong Kong, quienes se ven envueltas en una serie de eventos impactantes después de un encuentro fortuito. Estos sucesos cambian sus vidas y las obligan a navegar entre sentimientos de culpa y responsabilidad.

7.Hazbin Hotel

Charlie Lucero del Alba, conocida como la princesa del Infierno, busca persuadir a los demonios y ángeles de que cada alma tiene la posibilidad de redención. Una divertida obra musical para adultos que aborda el tema de las segundas oportunidades, llena de canciones y humor.

8.Jack Reacher

Jack Reacher (Tom Cruise), un ex policía militar que vive de forma discreta como un vagabundo y que trabaja de manera independiente, opta por indagar en el caso de un francotirador acusado de asesinar a cinco personas en un tiroteo aparentemente al azar. Durante el interrogatorio, el francotirador afirma ser inocente y solicita específicamente la presencia de Jack Reacher.

9.Mr. Robot

Continúa siguiendo a un enigmático anarquista que recluta a un joven programador de computadoras llamado Malek, quien padece un trastorno antisocial y se conecta a las personas pirateándolas.

10.El Zorro

En el año 1820 en California, Diego de la Vega vuelve a su hogar con el propósito de combatir la injusticia y la corrupción que imperan en la región. Durante el día se muestra como un hombre elegante y vanidoso, pero al caer la noche se transforma en El Zorro, un espadachín enmascarado.

¿Cuáles son las claves del triunfo de Prime Video?

Prime Video, originada en Estados Unidos en 2006 es una plataforma de streaming que proporciona a los usuarios una amplia variedad de contenidos audiovisuales. Conocida por ser el lugar de nacimiento de producciones icónicas, Prime Video destaca por sus películas y series originales de notable calidad.

La plataforma contiene una extensa biblioteca de contenidos, abarcando películas excepcionales y aclamadas series, lo que la convierte en una opción excelente para esos que buscan entretenimiento variado. Entre las producciones más reconocidas se encuentran las series galardonadas como "The Marvelous Mrs. Maisel" y "Fleabag", así como películas originales que han hecho cicatriz, como "Manchester by the Sea" y "The Big Sick".

Las producciones de Prime Video han logrado atraer a una amplia audiencia a nivel universal. Además de su amplia oferta de contenido, Prime Video garantiza a los usuarios la comodidad de disfrutar de sus películas y series favoritas en cualquier momento y lugar. Si bien muchas de ellas están incluidas con la suscripción a Amazon, siempre hay una oferta de contenidos que puede adquirirse para siempre o alquilarse durante un tiempo, sobre todo los estrenos.

