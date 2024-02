Estas son las películas más vistas en Prime Video hoy

Animate a descubrir el ecléctico mundo de Prime Video, donde cada clic te lleva a una nueva aventura y cada semana hay contenidos nuevos. Desde thrillers intensas hasta comedias ingeniosas, la plataforma cuenta con una variedad que se ajusta a todos los gustos. Las producciones originales únicas añaden un toque identificativo, convirtiendo a Prime Video en un portal esencial para los amantes del streaming.

Con una propuesta que mezcla cantidad y calidad, Prime Video se ha convertido en un competidor digno a la altura de otras muchas plataformas como Netflix, HBO o Disney+.

Las películas más populares de Amazon Prime en Argentina

Prime Video es la encrucijada perfecta entre diversidad y exclusividad, ofreciendo a los espectadores una experiencia completa de ocio digital. Desde películas taquilleras hasta gemas ocultas, esta plataforma tiene algo para todos los públicos siempre.

1.Sin Aire (The Dive)

Dos hermanas se dirigen a un lugar hermoso y aislado para practicar buceo. Durante la inmersión, una de ellas es golpeada por una roca y queda atrapada a una profundidad de 28 metros. Con niveles críticamente bajos de oxígeno y temperaturas frías, la otra hermana debe luchar para salvar su vida.

2.Upgrade: Primera clase

Ana, una joven becaria ambiciosa, aspira a una trayectoria profesional en el campo del arte al mismo tiempo que busca impresionar a su exigente jefa, Claire.

3.BlackBerry

Dos emprendedores con enfoques diferentes, el visionario Mike Lazaridis y el astuto hombre de negocios Jim Balsillie, se asociaron para crear un producto que se convertiría en un fenómeno mundial en solo unos años. Esta es la historia del rápido ascenso y la posterior caída del primer smartphone del mundo.

4.La mayor historia de amor jamás contada

Acompaña a Jennifer Lopez en su proyecto más grande hasta ahora: la producción independiente de un nuevo álbum y una película original que narran su trayectoria de veinte años en busca del amor propio.

5.Sound of Freedom

Cuenta la historia de Tim Ballard, un antiguo agente de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos que renunció a su empleo para dedicarse por completo a infiltrarse en el mundo del tráfico de personas en Hispanoamérica, con el objetivo de rescatar a cientos de niños y salvar sus vidas.

6.Juega o Muere

Un grupo de jóvenes de Salem encuentra un cuchillo maldecido que libera a un demonio que los obliga a participar en versiones aterradoras y letales de juegos infantiles, donde no hay posibilidad de victoria, solo de sobrevivir.

7.This Is Me…Now: Una historia de amor

Un análisis musical y visual de la vida amorosa de JLo, la cual ha sido ampliamente examinada por el público.

8.Agent Game

En esta emocionante historia de espionaje, todos están en peligro. Harris, un agente de la CIA en una ubicación secreta de la Agencia, se convierte en el blanco de una operación de eliminación después de ser culpado por un interrogatorio que salió mal. Mientras el equipo responsable de traer a Harris comienza a dudar de sus instrucciones y a cuestionarse mutuamente, Olsen (Mel Gibson), un alto oficial de inteligencia y su subordinado, Visser, elevan el nivel del juego. Ahora, Harris y algunos nuevos aliados deben descubrir la verdad y dar un giro a la situación.

9.Dune

Un joven perteneciente a una familia noble busca vengar la muerte de su padre mientras protege un planeta rico en especias que le ha sido asignado. Esta nueva película es una adaptación de las novelas de Frank Herbert, las cuales ya fueron llevadas al cine por David Lynch en 1984.

10.La casa de las profundidades

Tina y Ben son dos jóvenes que se dedican a crear contenido en YouTube y tienen como enfoque principal los videos de exploración bajo el agua. Durante una inmersión en un lago francés apartado, encuentran una casa sumergida en las profundidades del agua. Lo que al principio fue un hallazgo sorprendente se transforma rápidamente en una situación de terror al descubrir que la casa fue el lugar de un crimen terrible. Atrapados y con sus reservas de oxígeno agotándose rápidamente, Tina y Ben se percatan de que lo peor está por venir: no están solos en la casa.

¿Cuáles son las claves del triunfo de Prime Video?

Prime Video, originada en Estados Unidos en 2006 es una plataforma de streaming que proporciona a los usuarios una amplia variedad de contenidos audiovisuales. Conocida por ser el lugar de nacimiento de producciones icónicas, Prime Video destaca por sus películas y series originales de muy buena calidad.

La plataforma aloja una extensa biblioteca de contenidos, desde películas excepcionales y aclamadas series, lo que la convierte en una opción perfecta para quienes que buscan entretenimiento variado. Entre las producciones más reconocidas se encuentran las series galardonadas como "The Marvelous Mrs. Maisel" y "Fleabag", así como películas originales que han hecho cicatriz, como "Manchester by the Sea" y "The Big Sick".

Las producciones de Prime Video han logrado atraer a una amplia audiencia a nivel universal. Además de su amplia oferta de contenido, Prime Video proporciona a los usuarios la comodidad de disfrutar de sus películas y series favoritas en cualquier momento y lugar. Si bien muchas de ellas están incluidas con la suscripción a Amazon, siempre hay una oferta de contenidos que puede adquirirse para siempre o alquilarse durante un tiempo, sobre todo los estrenos.

