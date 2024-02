Las series más aclamadas de Paramount+

¿Drama? ¿comedia? No importa cuál sea tu tipo de contenido favorito, en Paramount+ es posible encontrar una gran variedad de series para todos los gustos. Desde los clásicos hasta los estrenos más nuevos, en el vasto panorama del streaming, Paramount emerge como una gran plataforma, llevando la experiencia cinematográfica a la comodidad de tu salón.

Cada película o serie es una vivencia cinematográfica inigualable. Desde tragedias intensos hasta comedias inolvidables, la plataforma te sumerge en la magia del cine, ofreciendo una selección meticulosamente curada para los amantes del séptimo arte y de las series.

Las series más populares de Paramount+ en Argentina

Paramount no solo te ofrece series, te brinda un pasaje exclusivo para un viaje a través de la historia del cine y de las mejores series, proporcionando un acceso sin igual a las joyas de la pantalla grande desde la tranquilidad de tu sillón.

Ahora bien, ¿cuáles son esos éxitos? ¡Acá los traemos en una lista para que tomes nota por si aún no has visto alguno!

1.Yellowstone

John Dutton, interpretado por Kevin Costner, posee la mayor extensión de tierra de un rancho en Estados Unidos. Junto a sus hijos, se enfrentará de manera intensa a una reserva india y al Gobierno federal de Estados Unidos, que busca ampliar el parque nacional vecino a la propiedad de los Dutton.

2.Halo

En el año 2500, la raza humana se encuentra enfrentando un peligro extraterrestre llamado the Covenant (El Pacto).

3.South Park

South Park es una serie de TV animada estadounidense creada por Trey Parker y Matt Stone para el canal Comedy Central.

4.Acapulco Shore

Acapulco Shore es un reality show mexicano que se emite en la actualidad en MTV Latinoamérica y narra la rutina diaria de ocho jóvenes que comparten una casa durante el verano en Acapulco. Este programa es la versión mexicana de Jersey Shore, un reality show estadounidense.

5.Sabrina, cosas de brujas

La trama se enfoca en Sabrina Spellman, una adolescente de 16 años que reside en una residencia de estilo victoriano junto a sus dos tías, Hilda y Zelda Spellman y su gato que habla, Salem Saberhagen. Sabrina vive una vida típica de una chica de su edad, asistiendo a la escuela secundaria y disfrutando de salidas a la pizzería Slicery con sus amigos. Sin embargo, todo se transforma por completo cuando cumple 16 años y sus tías le cuentan el gran secreto de la familia: son brujas y ella también lo es, aunque es mitad bruja y mitad humana.

6.Drake y Josh

Drake y Josh se convierten en hermanastros repentinamente, sin haber intercambiado una palabra en el instituto previamente. Drake Parker es el guitarrista de su banda, "Drake y sus Notas Rockeras". Es atractivo y tiene éxito con las mujeres, incluso sale ocasionalmente con dos mujeres al mismo tiempo y no le importa tener malas calificaciones, algo que le pasa a su hermanastro, Josh, un estudiante ejemplar que no le gustan los deportes, pero le encantan los trucos de magia, la cocina y los videojuegos. Josh no tiene suerte con las mujeres y es un gran admirador de Oprah Winfrey. Drake y Josh viven con la madre de Drake, el padre de Josh y Megan, la hermana de Drake, quien disfruta gastar bromas pesadas a los chicos. A pesar de sus diferencias y personalidades únicas, todos conforman una familia unida.

7.Bob Esponja

Las peripecias de una esponja que habla, empleada en un restaurante de comida rápida, asiste a lecciones de navegación y reside en una piña en el fondo del mar.

8.The Rookie

Empezar de cero puede resultar difícil, sobre todo para John Nolan, un joven de un pueblo pequeño que, tras un suceso que transformó su vida, está persiguiendo su objetivo de convertirse en policía de Los Ángeles. Siendo el novato más veterano en la fuerza, ha enfrentado la desconfianza de algunos superiores que lo ven como un problema en potencia.

9.La venganza de los ex

10.1883

Acompaña a la familia Dutton en su travesía hacia el oeste a través de las Grandes Llanuras hacia el último refugio de la salvaje América. Una cruda narración de la expansión hacia el occidente y un profundo análisis de una familia que escapa de la pobreza en busca de un mejor mañana en la tierra prometida de Estados Unidos: Montana.

Orígenes de Paramount+

Paramount+ es una plataforma de streaming que se fundó en Estados Unidos en el año 2014 y que llegó a Argentina para ofrecer a los usuarios una amplia variedad de contenidos audiovisuales.

Esta plataforma es conocida por ser el hogar de producciones conocidas de la cadena Paramount, como las películas de la saga "Mission: Impossible" y "Transformers", así como las aplaudidas series "The Handmaid's Tale" y "Yellowstone".

Con su gigante catálogo, Paramount+ se convirtió en una alternativa ideal para esos que buscan entretenimiento de calidad. Las producciones más famosas de Paramount+ han conseguido atraer la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Sus películas de acción y aventura, como "Mission: Impossible", han sido un éxito innegable en taquilla y han dejado a los fanáticos con ganas de más.

Además, las series originales de la plataforma, como "The Handmaid's Tale", han recibido elogios de la crítica y han generado un gran impacto en la audiencia por su narrativa intrigante y actuaciones brillantes. Los contenidos de Paramount+ no solo entretienen a los usuarios, sino que también les ofrecen la opción de disfrutar de sus películas y series favoritas en cualquier momento y lugar.

Con su extensa variedad de géneros y temáticas, esta plataforma se ajusta a los intereses de cada usuario, brindando opciones para todos los públicos. Además, la calidad de imagen y sonido de sus producciones asegura una experiencia de entretenimiento inigualable. Desde películas de acción hasta series de drama, esta plataforma ofrece pasatiempo de calidad para todos los gustos. ¿O no?

