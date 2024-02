Las películas más elegidas de Paramount+

¿Drama? ¿comedia? No importa cuál sea tu estilo favorito, en Paramount+ es posible encontrar una gran variedad de películas para todos los gustos. Desde los clásicos hasta los estrenos más esperados, en el vasto panorama del streaming, Paramount emerge como una gran plataforma, llevando la experiencia cinematográfica a la comodidad de tu sofá.

Cada película o serie es una vivencia cinematográfica inigualable. Desde desventuras intensos hasta comedias memorables, la plataforma te sumerge en la magia del cine, ofreciendo una selección meticulosamente curada para los amantes del séptimo arte y de las series.

Las películas más populares de Paramount+ en Argentina

Paramount no solo te ofrece películas, te brinda un pasaje exclusivo para un viaje a través de la historia del cine y de las mejores series, proporcionando un acceso sin igual a las joyas de la pantalla grande desde la tranquilidad de tu sillón.

Ahora bien, ¿cuáles son esos éxitos? ¡Acá los traemos en una lista para que tomes nota por si aún no has visto alguno!

1.Misión: Imposible - Sentencia mortal parte uno

Ethan Hunt (Tom Cruise) y la IMF se embarcan en su misión más arriesgada hasta la fecha: encontrar una nueva arma terrorífica que pone en peligro a la humanidad, antes de que sea capturada por un enemigo misterioso y extremadamente poderoso.

2.Transformers: El despertar de las bestias

Ante la aparición de una amenaza que pone en peligro la existencia del planeta, Optimus Prime y los Autobots se unen a los Maximals, una facción poderosa. Los humanos Noah y Elena se comprometen a ayudar a los Transformers en la batalla decisiva para salvar la Tierra y la humanidad.

3.Ninja Turtles: Caos mutante

Tras años de retiro de la sociedad humana, los hermanos Tortuga deciden conquistar el afecto de los habitantes de Nueva York y ser vistos como adolescentes normales, realizando acciones heroicas.

4.La ballena

Un maestro de inglés solitario y con obesidad extrema (interpretado por Brendan Fraser) busca reconectar con su hija adolescente en un intento final por redimirse.

5.Madagascar 3: De marcha por Europa

En su tercer viaje fuera del zoológico de Nueva York, Alex, Marty, Melman y Gloria deciden ir a Europa con la misión de localizar a los monos y pingüinos en Monte Carlo. Sin embargo, terminan uniéndose a un circo itinerante donde hacen amistades y luchan por escapar de Chantal Dubois, la jefa de la policía de Control de Animales en Europa, que quiere añadir la cabeza de Alex a su colección.

6.Shrek, felices para siempre

En vez de asustar a los habitantes del pueblo como solía hacer, un solitario Shrek ahora acepta firmar horquillas para sembrar. Extrañando los tiempos en que se sentía como un "ogro verdadero", Shrek es engañado para firmar un acuerdo con el amigable negociador Rumpelstiltskin. Repentinamente, Shrek se ve transportado a una extraña realidad alternativa de Muy Muy Lejano, en la que Fiona es una ogresa cazadora, Rumpelstiltskin es el monarca, Burro nunca ha cruzado caminos con Shrek, el Gato con Botas es gordo y holgazán y Shrek y Fiona son completos desconocidos.

7.Finestkind

Dos hermanos se ven forzados a negociar con la mafia de Boston para resolver un conflicto.

8.Plan de escape 2: Hades

Una secuela de la película de 2013 que sigue la historia de Ray Breslin, un especialista en seguridad de cárceles que pone a prueba la confiabilidad de las prisiones más seguras del mundo.

9.Madagascar 2

10.Chicas malas

Una adolescente llamada Cady, quien ha pasado su vida en África con sus padres zoólogos, se enfrenta a un nuevo entorno al mudarse a Illinois. En la escuela pública local, se enamora del exnovio de la chica más popular del colegio.

Orígenes de Paramount+

Paramount+ es una plataforma de streaming que se fundó en Estados Unidos en el año 2014 y que llegó a Argentina para ofrecer a los usuarios una amplia variedad de contenidos audiovisuales.

Esta plataforma es conocida por ser el hogar de producciones reconocidas de la cadena Paramount, como las películas de la saga "Mission: Impossible" y "Transformers", así como las elogiadas series "The Handmaid's Tale" y "Yellowstone".

Con su enorme catálogo, Paramount+ se convirtió en una elección ideal para estos que buscan entretenimiento de calidad. Las producciones más famosas de Paramount+ han conseguido llamar la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Sus películas de acción y aventura, como "Mission: Impossible", han sido un éxito contundente en taquilla y han dejado a los fanáticos con ganas de más.

Además, las series originales de la plataforma, como "The Handmaid's Tale", han recibido elogios de la crítica y han generado un gran impacto en la audiencia por su historia intrigante y actuaciones brillantes. Los contenidos de Paramount+ no solo entretienen a los usuarios, sino que también les ofrecen la opción de disfrutar de sus películas y series favoritas en cualquier momento y lugar.

Con su extensa variedad de géneros y temáticas, esta plataforma se ajusta a los intereses de cada usuario, brindando opciones para todos los públicos. Además, la calidad de imagen y sonido de sus producciones asegura una experiencia de entretenimiento inigualable. Desde películas de acción hasta series de drama, esta plataforma ofrece ocio de calidad para todos los gustos. ¿O no?

