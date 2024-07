Luego del atentado sufrido este sábado por Donald Trump en pleno acto político en Pensilvania, presidentes y líderes internacionales expresaron su rechazo.

Cristina Kirchner, también víctima de un intento de asesinato, fue una de las primeras en expresar su rechazo: "Hace unos instantes acabo de ver en la televisión imágenes terribles. Toda mi solidaridad con el ex presidente de los EE.UU. y actual candidato Donald Trump por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania. Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas: el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica".

Nayib Bukele fue otro de los líderes que se manifestó en X: "Sea como sea reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana", expresó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. También se sumó el mandatario de San Salvador, Nayib Bukele: "¿Democracia?".

A su turno, el ex mandatario de Paraguay, Mario Abdo, escribió: "Solidaridad con el expresidente de los Estados Unidos, quien ha sido víctima de un hecho violento y lamentable".

Elon Musk fue una de las grandes figuras que sumó su repudio: "La última vez que Estados Unidos tuvo un candidato tan duro fue Theodore Roosevelt".

Barack Obama, por su parte, expresó: "No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué sucedió, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con la civilidad y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación".

También lo hizo Lula da Silva: "El ataque contra el expresidente Donald Trump debe ser repudiado con vehemencia por todos los defensores de la democracia y el diálogo en política. Lo que hemos visto hoy es inaceptable". Y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, desde Cuba: "Como víctimas de atentados y terrorismo durante 65 años, Cuba ratifica su posición histórica de condena a toda forma de violencia. El negocio de las armas y la escalada de violencia política en #EEUU propician incidentes como el que ha tenido lugar este sábado en ese país".

Mientras que el hijo del candidato, Donald Trump Jr, manifestó: "Nunca dejará de luchar para salvar a Estados Unidos".

También lo hizo el presidente Javier Milei: "Todo mi apoyo y solidaridad al Presidente y candidato Donald Trump, víctima de un cobarde intento de asesinato que puso en riesgo su vida y la de cientos de personas. No sorprende la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve cómo su ideología nefasta expira, y está dispuesta a desestabilizar las democracias y promover la violencia para atornillarse al poder. Con pánico a perder en las urnas, recurren al terrorismo para imponer su agenda retrógrada y autoritaria. Espero la pronta recuperación del Presidente Trump y que las elecciones en los Estados Unidos se realicen de forma justa, pacífica y democrática".

Desde la Oficina de Presidencia agregaron: "El Presidente Javier Milei expresa su más enérgico repudio al intento de asesinato contra el ex Presidente y candidato a la presidencia Donald Trump. La bala que rozó su cabeza no es solo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre".

"La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad, la democracia y los valores de Occidente, y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene enérgicamente este atentado y se una en la lucha contra los enemigos de la libertad", concluyeron.