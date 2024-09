El grupo terrorista libanés Hezbollah confirmó este sábado que su líder Hassan Nasrallah, murió luego de un bombardeo israelí contra los suburbios del sur de Beirut.

El Ejército de Israel lo había confirmado previamente. "Hassan Nasrallah ya no podrá aterrorizar al mundo", posteó en X la cuenta oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Según el comunicado militar, en los bombardeos también falleció Ali Karake, identificado como comandante del frente sur de Hezbollah, junto con un número no especificado de otros comandantes del grupo.

Posteriormente, el grupo proiraní confirmó el hecho en un comunicado: "Sayed Hassan Nasrallah se reunió con sus compañeros mártires (...) cuya marcha encabezó durante casi treinta años".

"La dirección de Hezbollah seguirá con su yihad contra el enemigo en apoyo de Gaza y Palestina, en defensa de Líbano", agregó.

Quién fue Hassan Nasrallah, líder del grupo terrorista Hezbollah

Nasrallah, de 64 años, era un hombre muy poderoso y venerado en Líbano.

"Durante los 32 años de mandato de Hassan Nasrallah como secretario general de Hezbollah, fue responsable de la muerte de muchos civiles y soldados israelíes, así como de la planificación y ejecución de miles de actividades terroristas", señaló el comunicado militar israelí.

Y amplió: "Fue responsable de dirigir y ejecutar ataques terroristas en todo el mundo en los que murieron civiles de diversas nacionalidades. Nasrallah tomaba las decisiones como líder estratégico de la organización".

El jefe de Hezbollah fue blanco de bombardeos de gran intensidad el viernes por la tarde en un barrio densamente poblado de la periferia sur de Beirut, que apuntaba al "cuartel general central" del grupo terrorista. Dicho ataque destruyó seis torres de edificios, dejando al menos seis muertos y 91 heridos, informó el Ministerio de Salud libanés.

Cómo fue el ataque de Israel a Beirut y cómo sigue ahora

Fue poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronunciara su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. "Israel debe derrotar a Hezbollah. Ese grupo hizo que pueblos del norte de Israel se convirtiesen en ciudades fantasma. Preguntensé cuánto lo tolerarían ustedes si les pasara. He venido aquí a decirles que ya no lo toleraremos. No descansaremos hasta que nuestros ciudadanos puedan regresar a sus hogares", había dicho.

"Esta semana, las FDI destruyeron enormes porcentajes de cohetes de Hezbollah construidos con apoyo de Irán. Eliminamos a altos mandos y seguiremos degradando a Hezbollah hasta que se alcancen nuestros objetivos. Estamos decididos a eliminar la maldición del terrorismo", culminó Netanyahu.

Aviones de combate israelíes lanzaban este sábado una serie de ataques aéreos contra emplazamientos de Hezbollah, además de ciudades y pueblos en el sur y este del Líbano, según fuentes militares de ese país.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a Xinhua que los cazas israelíes ejecutaron más de 100 bombardeos aéreos sobre el sur del Líbano y unos 50 sobre ciudades y pueblos en el este.

Añadieron que las incursiones atacaron emplazamientos de Hezbollah y las afueras de decenas de ciudades, además de zonas abiertas, valles y bosques.

"La mayoría de las incursiones en el sur del Líbano atacaron ciudades y pueblos que rodean las ciudades de Tiro y Nabatieh, los altos de la región Jezzine, Iqlim al-Tuffah, y los pueblos fronterizos que se extienden desde el poblado suroccidental de Kafr Kila hasta las afueras de Naqoura, en el oeste", indicaron las fuentes libanesas.

Los bombardeos atacaron cuatro centros de defensa civil, hiriendo a cinco personas que estaban siendo trasladadas a un hospital en la ciudad de Nabatieh. Mientras tanto, en el este del Líbano, las incursiones golpearon la ciudad de Baalbek y poblados aledaños, según las fuentes.

Los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel escalaron recientemente después de que este último anunciara la expansión de su ofensiva contra Hamás hacia el Líbano.

Entretanto, Hezbollah anunció el comienzo de una nueva fase en su lucha de apoyo a Gaza.