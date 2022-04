Redes sociales: el Gobierno, en búsqueda del "Control-Z" mental, fantasea con manosear el contenido

La polarización (bautizada como "la grieta" en Argentina) es un punto de no retorno y no consenso al que llegó el mundo occidental

En 2004 nació Facebook y Twitter lo hizo en 2006. El mundo fue invadido de fotos y videos de gatitos.

En 2009 Obama llegó al Gobierno gracias al poder de las redes sociales.

En 2010 un solo video sembrado en un grupo de Facebook bastó para gestar la primavera arabe y terminar con la presidencia de Mubarak dos años después.

Los rusos incidieron en las elecciones americanas y Cambridge Analytica tenía poderes para quebrar voluntades con contenido microtargeting.

El Gobierno fantasea con regular y manosear el contenido de las redes sociales

Sergio Massa grababa spots regionalizados y estrenaba el "tajaí".

El Brexit.

A Mauricio Macri le hicieron creer que llegó a ser Presidente por los poderes de las redes sociales hábilmente manejadas.

Finalizando su mandato basó su campaña solo en ellas, con el resultado en mano quiso revertirlo haciendo política tradicional, mejoró la performance pero no le alcanzó.

Pienso profundamente que la polarización (bautizada por Lanata como "la grieta" en Argentina) es un punto de no retorno y no consenso al que llegó el mundo occidental.

2.900 millones de personas (cuentas de Facebook a 2022) decantaron de un lado o del otro de la grieta mundial. El 70% del mundo occidental ya fue decantado.

Redes sociales: a hora los políticos se preguntan "cómo regularlas" porque ya no les sirven

Como si fuera una ley física, cuanto más nos acercamos a la velocidad de la luz, extrañas cosas pasan. Lo mismo ocurre cuando alcanzamos este nivel de polarización occidental: al parecer, los efectos de las redes sociales se pierden y solo generan ruido.

Los cerebros ya están adiestrados para solo leer lo que el sesgo confirma y repeler toda información que pueda disrumpir. Me entró una "basurita en el cerebro". Ah no! no! era tan solo una idea no propia.

Al parecer quedaron tres grupos: "los que creen en eso", "los que creen en aquello" y "los que descubren la conspiración entre aquello y eso".

Estos tres grupos ya son tres continentes diferentes cuyos habitantes están a centímetros uno del otro y que ven realidades totalmente distintas.

Sin dudas las redes sociales aceleraron esta decantación mundial que tomó solo 14 años.

Es increíble. 14 años y el mundo occidental se partió en tres.

Ahora las redes sociales no ayudan más a los políticos a subir al poder y ya no derriban más Gobiernos de facto o constitucionales.

Los medios tampoco se salvaron con ellas.

Las redes dosificadas en tan altas dosis, como las que estamos expuestos, dejaron de tener efecto.

Ahora los políticos se preguntan "cómo regularlas" porque ya no les sirven, como si estas empresas les fueran a entregar un "botón" para apagar o prender contenidos.

¿Y ahora para qué?

Desaprender es más difícil que aprender.

Buscan un Control-Z mental.

Pero esto ya se partió. Y no hablo de Argentina, sino del mundo.

Es obvio, mirá. Ya no hay gatitos.