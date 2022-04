Próximo objetivo tecnológico: inflación, valor de los alimentos y proyectos para enfrentar el problema global

En el mundo, desde hace un tiempo, el valor de los alimentos tanto como las materias primas se volvieron commodities. Además de un futuro cuello de botella, por el abastecimiento y la cantidad a generar para alimentar a todo el mundo, a esta problemática se le suma la inflación y países estables ahora la sufren también.

La semana pasada, la empresa SAP (líder en ERP mundial) anunciaba que sus nuevas versiones hacen foco en un mundo donde la provisión de las materias primas (supply chain) se vuelven inestables.

Según SAP, el mundo vivió los últimos 20 años una estabilidad y previsibilidad en la provisión de las materias primas. Barcos, trenes, camiones, aviones con containers que llegan a tiempo a todo el mundo.

Con la pandemia el mundo se desincronizó y la invasión rusa pone en jaque la vuelta a la sincronía.

SAP prepara sus sistemas para que los proveedores puedan dar en tiempo real a sus clientes previsibilidad ante la disincronía mundial.

Próximo objetivo tecnológico: inflación y valor de los alimentos

Esa disincronía hace que el valor de las materias primas y parte del costo se vuelva anárquico.

Los sistemas ahora se preparan para prácticas como "costo por lote" para poder entender sus rentabilidades.

La falta de previsión de materias primas, junto a la inflación y el valor commodity de los alimentos, se asimilan a los tres jinetes del apocalipsis en materia de precio al consumidor.

El problema de los precios de la comida es el eje en este momento en todo el mundo.

Si bien Argentina es relevante en la creación de tecnología desde latinoamérica, hay muy poca creación que hable de precio de alimentos.

¿Algo que tanto impacta a nuestra población, y ahora está escalando como problema a todo el mundo, puede ser materia de algún emprendedor?

En el país hay dos proyectos increíbles que, como el valor de los alimentos no era un problema global, estos proyectos volaban debajo del radar de la prensa.

Este es un complemento que se carga al navegador, que mientras comprás en los retails argentinos, analiza nuestro changuito y nos contesta dos dudas principales.

1.- ¿Con qué tarjeta pagar para aprovechar el mejor descuento?

2.- ¿Qué combinación de productos me produce el mejor descuento?

Recordemos que los hipermercados trabajan con promociones que uno tiene que ser un tanto matemático para entender qué producto le conviene más.

Al finalizar tu compra, cuando vas a hacer el "check out", Ahi-ta! te dice con qué tarjeta pagar y qué promo o cambio de producto hacer para lograr la mejor combinación de descuentos.

Es como un experto que te sopla en la línea de la caja qué hacer.

El segundo es más increíble todavía: se llama Kigüi

Te deja comprar alimentos cerca del vencimiento a un precio hasta el 60% más barato de lo que vale en góndola. ¡Lo increíble es cómo lo hace!

Vamos a lo primero: ¿no es loco que el valor de un yogourt en góndola sea siempre el mismo? ¿si va perdiendo días de vida, no tendría que depreciarse?

Claro que sí! pero lógicamente es impracticable cobrar lo que debe valer según su vida útil.

Parte del valor de un alimento es compensar la pérdida por la destrucción del valor de los alimentos que se vencen, que los híper destruyen y descuentan a la empresa productora.

Cuando un alimento se vence, el hipermercado tiene que retirarlo, destruirlo, pagar por el residuo y descontar en nota de crédito a su productor, todo un costo de handling para el supermercado y costo directo al manufacturero.

Kigüi es un app que, cuando compras un alimento próximo a vencer, te deja sacarle una foto al producto y al ticket de compra y ellos te depositan en tu CVU o Mercado Pago como un "cashback" el descuento.

¿Quién paga este descuento para que te llegue al bolsillo?: el propio productor.

Tienen convenios con los principales productores de alimentos en Argentina, y ellos depositan el dinero para que vos "retires" ese producto que si queda en góndola unos días más, pasará a ser un costo para ellos.

Tecnología que cambia el juego

Estas dos aplicaciones son las que me emocionan como tecnológico, no las billeteras virtuales que se van a convertir en bancos y que prometen la democratización no sé de qué cosa.

Esta son las tecnologías que nos ayudan de verdad, que cambian el juego si las usamos, solo les falta tiempo para el despliegue.

Ambas ya están funcionales en los principales hiper de la Argentina.

Todavía no están con los motores del marketing encendidos porque están las están probando, pero sin dudas la tecnología empieza a fijar su foco en ayudar y cambiar el problema del valor de los alimentos.