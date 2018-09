En Mendoza Millonaria demanda a tabacaleras por poner en los paquetes la imagen de un hombre muerto que nunca fumó

La foto de Roque Echenique internado en terapia intensiva que está en las cajas de los cigarrillos fue tomada sin la autorización de la familia

Ya es común entre los fumadores ver en las cajas de los cigarrillos la imagen de alguna persona que sufre las consecuencias de llenar sus pulmones de humo. Pero ocho tabacaleras se enfrentran a una demanda millonaria por utilizar la foto de un hombre muerto sin autorización de la familia.

Se trata de Roque Echenique, quien hasta febrero de 2014 estuvo internado en la terapia intensiva del hospital Del Carmen, hasta que falleció, precisa el diario Los Andes. Roque nunca fumó.

La familia Echenique no sabe quién ni cuándo tomaron la fotografía. Nunca firmaron una autorización para que sea difundida por las tabacaleras.



Un hermano del hombre fue quien se dio cuenta del uso que estaban haciendo de la imagen de su hermano muerto.

“Fui a visitar a mi hermano a San Martín y me dijo que había una foto conocida en un paquete de cigarrillos y estaba Tito. Me dio mucha bronca porque sacaron esa foto sin autorización de nadie”, contó Fernando Echenique a Canal 9 Televida.



“Las tabacaleras se lavan las manos y dicen que es el Ministerio de Salud el que les pasó la foto”, explicó.



La abogada Ana Natacha Romano dijo que es el Ministerio de Salud el que autoriza las fotos, por lo que la demanda de la familia será contra ellos, y no contra las tabacaleras.



“Las tabacaleras, el daño es por la imagen y la difusión que ha sido en todo el país y es innumerable en las cajas de los cigarrillos y en las carteleras. Ese es el daño de ver al hermano ya muerte en las cajas de cigarrillos y sin haber dado la autorización. Y al Ministerio de Salud lo denunciamos porque son los encargados de entregar un disco con pictogramas a las tabacaleras y les aseguran que están autorizadas las fotos”, afirmó.



Por su parte, en el hospital se hará una investigación interna porque aseguran que la foto dentro de terapia intensiva jamás estuvo autorizada.