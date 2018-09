Aportantes dudosos La Justicia ordenó profundizar la investigación del financiamiento de las campañas presidenciales 2015

La jueza federal María Servini de Cubría estará a cargo de la pesquisa para "conocer efectivamente el origen y destino de los fondos"

La Cámara Nacional Electoral ordenó este martes que se profundice la investigación sobre supuestas irregularidades advertidas en las auditorías contables de las últimas campañas presidenciales de Cambiemos, Frente para la Victoria, Unidos por una Nueva Alternativa (UNA) y Compromiso Federal.

Los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera resolvieron cuatro apelaciones planteadas contra la desaprobación de las rendiciones de cuentas de las campañas: en sus resoluciones, los camaristas señalan que el juzgado de primera instancia, a cargo de María Romilda Servini de Cubría, deberá avanzar con la investigación de situaciones informadas por las auditorías contables, con el objeto de "conocer efectivamente el origen y destino de los fondos de campaña".

Entre las principales cuestiones que deberán ser investigadas, se enuncian "la necesidad de corroborar la autenticidad del origen de algunos aportes privados, para lo cual la Cámara requiere que las personas que figuran como aportantes confirmen que ellos efectivamente hicieron las contribuciones".

Además, se tendrá que detectar la posible existencia de aportes "que podrían encuadrar en las prohibiciones legales", por ejemplo de empresas, y frente a esta posibilidad "se indica la necesidad de citar a declaración testimonial a personas que tienen un vínculo relevante con personas jurídicas que carecen de capacidad legal para contribuir al financiamiento de los partidos políticos".

Te puede interesar Buscan una solución a las altas tasas de interés de las tarjetas de crédito

Finalmente se deberá corroborar "la existencia de gastos de campaña no declarados, que fueron detectados a través de relevamientos y monitoreos dispuestos por la Cámara Nacional Electoral", tales como publicidad en vía pública, actividad en redes sociales, gastos informados por proveedores y no declarados por los partidos, publicidad en medios gráficos, e incluso gastos de campaña anticipados, es decir, producidos antes del inicio del período legal.

El tema ganó notoriedad pública luego de una denuncia periodística que impactó sobre la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Y volvió a quedar expuesto con el caso de los cuadernos.

Aportantes truchos y dinero negro

De acuerdo a una denuncia periodística de El Destape, hubo una gran cantidad de aportantes falsos en las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017 en la Provincia. El impacto de la noticia llevó a la mandataria bonaerense a echar a la contadora a cargo de la Contadurí­a General de la Provincia, Fernanda Inza, una de las dirigentes señaladas en la acusación, ya que es la tesorera del PRO en Buenos Aires.

Te puede interesar Cuadernos de las coimas: Bonadio ya tiene listo el pedido de desafuero y detención de Cristina Kirchner

Concretamente, hubo aportantes truchos, es decir, gente que figuraba aportando dinero pero que reconoció públicamente que nunca lo había hecho.

"Le he pedido en el dí­a de hoy la renuncia a la contadora Fernanda Inza, a cargo de la Contadurí­a General de la Provincia", señaló Vidal. Y acotó: "Ella formó parte del equipo de rendición de campaña, pero más allá de eso hace muchos años trabaja conmigo", especificó, sin ocultar el ví­nculo de cercaní­a que la une a la Inza.

El tema del financiamiento de las campañas políticas volvió a quedar en el ojo de la tormenta con el caso de los anotadores Gloria. Si bien en ese expediente se aborda la coima en la obra pública, una de las hipótesis de la investigación es que ese dinero "negro" se destinaba justamente a las campañas del Frente para la Victoria.

Eso, incluso, fue lo que declararon algunos empresarios "arrepentidos".