Piden citar a Bausili, Quintana y Luis Caputo por la compra de deuda pública

El fiscal Federico Delgado pidió que se cite al secretario de Finanzas, Santiago Bausili; y de los ex funcionarios Luis Caputo y Mario Quintana, por el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública" por su participación en la toma de decisiones que favorecieron a entidades internacionales con las que tenían vínculos. En particular, el fiscal aludió al Deutsche Bank y al JP Morgan.



De acuerdo con el dictamen fiscal "cabe la posibilidad de que las personas antes mencionadas hayan tenido información privilegiada o bien que hayan ejercido algún tipo de influencia sobre la decisión de emitir aquella deuda que luego ellos mismos adquirieron con parte de su patrimonio. Veamos los casos en particular":



"Los funcionarios antes mencionados tuvieron bajo su órbita de actuación por lo menos la capacidad de colaborar en la gestión del financiamiento externo del país y, por otra parte, que adquirieron títulos de deuda emitidos por el Estado Nacional en ese mismo contexto. Dicho de otra manera, el Sr. Quintana y el Sr. Bausili habrían tenido participación en las decisiones gubernamentales que llevaron a emitir aquella deuda y, al mismo tiempo adquirieron, con parte de su patrimonio, una porción de ese empréstito", sostuvo Delgado en el dictamen por el cual le pide al Juez Santiago Casanello que los cite a indagatoria .



Bausili fue subsecretario de Financiamiento hasta diciembre de 2016 y adquirió Bonar 2026 por $340.000,00, Lete por u$s264.135, ambos emitidos durante su gestión y Bonar 24 por $9.979.902,00, además de Lebac por $187.340.



En el caso de Quintana , ex secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros, adquirió Bonar 2014 por un monto de $5.367.600 y $3.865.960; Bonar 2020 por 384.000; y Bonos República Argentina 2033 por 140.000.



Finalmente, Caputo compró Lebac (emitidas durante su gestión) por $9.000.000 y mantuvo vínculos con el Deutsche Bank, con Alto Global Fund y con Axis.



La causa original había sido promovida por el abogado Eduardo Barcesat y quedó radicada en el juzgado de Sebastián Casanello quien deberá resolver si hace lugar al pedido fiscal.