Violencia de género en el consorcio: cuando la indiferencia duplica la victimización

Una mujer fue intimidada por el portero del edificio donde vivía. El consorcio conocía la situación pero mantuvo al encargado en su puesto. Consecuencias

“Me vas a odiar, te vas a enojar conmigo, pero quizás me entiendas, alguna vez te pasó cuando uno está solo, tengo muchas cosas en la cabeza…” Así comenzó la llamada que un sábado de enero al mediodía, de esos que rajan la tierra en la ciudad de Buenos Aires, escuchó Bárbara, una economista que, hasta ese momento, llevaba cuatro años viviendo en el mismo edificio.

Un lugar que debió abandonar días más tarde debido a la intimidación que inició el encargado de esa propiedad por el celular. Como les pasó a tantas, pero en este caso se agregó un factor especial: a pesar de que el tema era conocido por los vecinos, a la hora de evaluar qué medida tomar sobre su comportamiento la decisión fue no hacer nada: no despedir, no sancionar, nada. El consorcio hizo la "vista gorda". Cometió una de las más indignantes formas de la violencia de género.

A esa llamada que, por lo extraña, atemorizó a Bárbara S., le siguieron unas fotos que el mismo encargado del edificio le envió vía Whatsapp en la que mostraba su miembro viril, según consta en la denuncia a la que tuvo acceso iProfesional, realizada días después. Fue una llamada de advertencia.

Antes de abrir esos mensajes y debido al alerta que había recibido, la mujer decidió compartir lo que le estaba pasando con una vecina, su marido y una hermana, quienes fueron testigos, en ese mismo momento, de las fotos que le había mandado.

Asustada por la situación, Bárbara dejó su departamento, para volver a la noche y quedarse encerrada todo el domingo.

El lunes siguiente, al mediodía, la mujer salió a comprar comida. Estaba a la vuelta de su casa cuando el portero se le acercó –porque la estaba siguiendo, según consta la denuncia- le dio un beso en la mejilla y le preguntó “cómo había estado su fin de semana”. En estado de shock por el nuevo hecho, ella se dio media vuelta y se dirigió a un banco. El miedo la tomó por completo.

Bárbara alertó ese lunes a los vecinos del edificio lo que estaba sucediendo. Razón por la que ese mismo día hizo sus valijas y se fue de allí. Fue así que, en virtud de la situación que estaba atravesando, decidió realizar la denuncia en la fiscalía 10 de la Ciudad de Buenos Aires.

Unos días más tarde, el consorcio realizó una asamblea para evaluar la situación. En esa oportunidad, uno de los vecinos comentó que un día antes al envío de las fotos, el mismo portero les comentó a algunos de ellos que había estado espiando a Bárbara desde una de las viviendas cada vez que iba a realizar tareas de pintura a su domicilio.

Te puede interesar La fortuna que le piden a Juan Darthés para defenderlo

El vecino en cuestión refirió que el encargado dijo “que la había estado espiando en situaciones íntimas que no podía reproducir los dichos porque eran aberrantes las manifestaciones que había realizado sobre mí”, se asegura en la denuncia.

En esa misma reunión los vecinos comenzaron a intercambiar distintas versiones que el mismo portero les había dado, sobre las fotos, sobre los lugares en los que se las había tomado. En otras palabras, el denunciado admitió lo que había hecho en distintas oportunidades.

Cuando llegó el momento de votar su desvinculación la asamblea, por mayoría simple, dijo que no. Aún cuando parte de sus integrantes habían sido testigos de diversas situaciones vinculadas con el mismo caso.

Pero no sólo eso. Los ocupantes del edificio también se negaron a incluir en el acta lo que se había intercambiado en el encuentro como también lo denunciado por Bárbara S. Acá no pasó nada, podría resumirse.

La denuncia comenzó a seguir su curso hasta que, en el marco de la suspensión de la prueba, se obligó a Báez a realizar un curso de violencia de género, una de las condenas contempladas para sancionar este tipo de contravenciones.

La víctima, más víctima

A casi un año de aquella primera situación, de la determinación tomada por el consorcio y de la sanción aplicada al encargado del edificio el resultado es el siguiente:

-Bárbara debió dejar el departamento en el que vivía ya no sólo por el temor que le infundía toparse con quien la había intimidado sino que, además, sabía que no tenía ningún tipo de defensa de parte de los vecinos.

Te puede interesar Ordenan a Etchecopar a tratar la violencia de género en radio

-El encargado nunca realizó el Taller de Género Conversaciones sobre Género y Cultura, consistente en 13 encuentros dictados por la secretaría de Derechos Humanos sobre el que, una vez finalizado, debía informar sobre su cumplimiento.

-La Justicia tampoco parece haber controlado sobre esta exigencia.

-La víctima debió dejar de lado la vida que, hasta ese 27 de enero de 2018, venía realizando sin mayores sobresaltos. El victimario sigue haciendo la suya como si nada hubiera pasado. Solo pareciera haber cumplido la orden de abstenerse de tomar cualquier tipo de contacto con Bárbara.

Una semana después de la exposición sobre la violencia de género en su forma más cruda de parte del colectivo Actrices Argentinas contra el actor Juan Darthés y el impacto que la denuncia y el testimonio de Thelma Fardin generó en la sociedad, el tema volvió a ocupar la agenda de un modo que, hasta ahora, no había logrado.

“Uno de los problemas fundamentales de la violencia de género es la invisibilización. El hecho de que nadie registre concientemente lo que le está pasando a las víctimas y la indiferencia social que suele haber alrededor de este tipo de sucesos vinculados con la violencia de género, ya sea que se trate tanto de posibles abusos como de delitos más graves como la trata de personas, la prostitución, el sometimiento a la explotación laboral o la discriminación en distintos ámbitos, revela la problemática”, explicó Verónica Guagnino, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

Esta descripción encaja perfectamente en el comportamiento adquirido por los vecinos del edificio de la calle Aráoz al 800. Aún conociendo la situación decidieron hacerse los distraídos. La víctima terminó siendo intimidada dos veces: primero por el portero, luego por la indiferencia del resto de los inquilinos y propietarios.

Este caso recuerda, en parte, a otros donde el rol que toma un encargado de un edificio suele adquirir tal relevancia que nadie puede imaginar que una persona a la que se la ve todos los días pueda comportarse de una manera criminal. El caso de Angeles Rawson y su asesino, Jorge Mangeri, fue uno de los más resonantes porque terminó en la muerte de la adolescente luego de haber sido violada por el encargado del lugar donde vivía.

La violencia de género totaliza el 50% de los casos estudiados por la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, según el informe de gestión 2016-2017 de ese organismo. Menos del 20% de los casos se inician de manera directa en las fiscalías de la ciudad.

Te puede interesar Alfredo Olmedo, el único diputado que votó en contra de la Ley Micaela

No obstante, las denuncias por violencia doméstica realizadas se incrementaron un 552% en la ciudad en el período 2010 a 2017. Esto muestra que comienza a haber más conciencia sobre la problemática. El desafío pasa porque haya resolución judicial favorable a la víctima, que no es lo que está pasando en este caso que se expresa aquí.

La víctima, cuando radicó la denuncia, pidió un botón antipánico, que no obtuvo por incapacidad del sistema para satisfacer esa demanda, pudo saber iProfesional.

Denunciar, denunciar, denunciar

¿Son escuchadas las mujeres en la Justicia como deberían? “Para ser sincera tengo que decir que lamentablemente no. En la justicia, en todos los ámbitos tribunalicios en términos generales, todavía hay mucho déficit”, aseveró Guagnino.

La abogada admitió que la cultura actual, machista y patriarcal, irradia aún patrones socioculturales que colocan a la mujer en lugar de subordinación, de sometimiento y de discriminación de derechos en relación al varón, lo que hace que se traduzcan estereotipos que terminen corroborando los patrones culturales existentes y que convalidan la violencia y la discriminación hacia la mujer.

Una vez más. La evolución que ha ido tomando, hasta ahora, el caso del edificio de Aráoz va por ese camino. La víctima fue la que tuvo que dejar la vida que llevaba ante la intimidación manifestada en la justicia mientras el denunciado no sólo que sigue con su vida de siempre sin que nadie esté constatando, desde el sistema, si está cumpliendo con la totalidad de las exigencias establecidas.

Pese a las falencias del sistema, y a la necesidad de contar con una política integral sobre violencia de género, algo que se pretende encarar con la llamada Ley Micaela entre otras iniciativas que se promueven desde el Ministerio de Justicia de la Nación, Guagnino insistió en que, ante cualquier caso de este tipo es necesario denunciar.

“No dejen de denunciar, a pesar de que haya dificultades, de que el sistema no funcione tan perfectamente como querríamos pero hay que hacer las denuncias formales. Hay un montón de lugares, por teléfono, por internet, personalmente, para realizarlas. El camino es arduo, cuesta, pero es muy importante. Además de esta exposición pública (en relación al caso Fardin), es necesario que también haya denuncia formal porque es la única forma de que el Estado se dé cuenta de que tiene que reaccionar ante estos accionarios ilícitos”, concluyó la especialista.

¿Cómo sigue la historia de Bárbara? Como el consorcio ignoró su situación y le dio la espalda, se inició una demanda por daños y perjuicios debido a que ella debió irse de donde vivía y reorganizar su vida, además de enfrentar costos por el daño psicológico. El consorcio ya rechazó esta nueva demanda porque entiende que el portero no es empleado de ellos.

Sin embargo, fue la determinación del consorcio la que motivó que ella se fuera del departamento en el que vivió hasta enero pasado. Sí es responsable de la decisión que tomó y de las consecuencias que generó. Que, en definitiva, fue ser absolutamente indiferente frente a la situación de violencia de género, en este caso, manifestada en el envío de fotos sin mediar consentimiento alguno. Y una serie de situaciones vinculadas que profundizan la intimidación.