Comienza en marzo un nuevo juicio contra Boudou por dos causas relacionadas con autos

La fecha se informó cuando el exfuncionario espera que la Cámara de Casación Penal decida si vuelve a ordenar su detención en el marco de la causa Ciccone

El exvicepresidente de la Nación Amado Boudou comenzará a ser juzgado a partir del 12 de marzo próximo por dos causas: una vinculada a la compra de un vehículo con papeles supuestamente truchos en 1993 y otra donde se sospecha del pago de sobreprecios en una licitación cuando estaba al frente del Ministerio de Economía.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 8, que fijó el comienzo de las audiencias para ese día, en el que será juzgado junto a otras personas.



El exfuncionario está condenado a cinco años y diez meses de prisión por la compra de Ciccone Calcográfica, ya que la Justicia entendió que él se interesó en la operación a través de otras personas para luego contraer negocios con el Estado Nacional.



Incluso, un Tribunal de Casación tiene que definir el pedido de las querellas para que el exvicepresidente vaya preso tras recuperar su libertad en diciembre pasado.



Por la compra del vehículo marca Honda en 1993 Boudou ya fue juzgado, pero absuelto por otro tribunal oral diferente al que ahora llevará adelante este debate: es que la Cámara Federal de Casación Penal revocó aquella decisión y ordenó que se lo vuelva a someter a juicio.



El caso analizaba la presunta adulteración de documentos en la transferencia, en 2003, de su auto marca Honda CRX, el cual compró en 1993 en Mar del Plata, antes de ser funcionario.



Según la acusación, el exministro de Economía falsificó el formulario 04, donde registró una dirección falsa, el 08 con las firmas originales y el 012, pues no anotó allí el cambio de motor que hizo entre 1994 y 1995.



Pero no es la única causa por la cual se lo someterá a juicio a partir del 12 de marzo. El otro hecho que se juzgará es la compra supuestamente direccionada en favor de la concesionaria porteña Guido Guidi de 19 autos de alta gama para el Ministerio de Economía, en 2009.



En esa causa, Boudou y Benigno Vélez, otro ex funcionario de Economía, fueron procesados como "coautores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio" del Estado "en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso".

También fueron procesado en esa causa Álvaro Palencia Reffino, exdirector de Asuntos Administrativos de Economía; Daniel Reposo, extitular de la Sindicatura General de la Nación, y los empresarios de la concesionaria, Fernando y Guido Guidi.



La causa gira en torno a la compra sin licitación de 13 automóviles Bora, tres Passat y tres Vento, a la concesionaria porteña Guido Guidi de la marca Volkswagen.



Boudou aseguró en su declaración indagatoria que la compra de los coches "resultó claramente conveniente" y que "eran necesarios para el ámbito del Ministerio de Economía y distintas áreas del Poder Ejecutivo".



El TOF 8 está integrado por los jueces Nicolás Toselli, Gabriela López Iñiguez y Sabrina Namer.