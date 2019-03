Para Fargosi, la plata de la corrupción "vuelve al pueblo hecha opereta"

El exconsejero de la Magistratura criticó a la Justicia por cómo se desarrollan las causas de la corrupción durante el kirchnerismo en Comodoro Py

El exmiembro del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, habló sobre la "contracausa" que se desprendió de los cuadernos de las coimas en la obra pública durante el gobierno kirchnerista.

Dijo que se trata de "una movida política para lograr la impunidad, que siempre rigió en la Argentina".

"La enorme mayoría de los que nos robaron siguen libres y ni siquiera están procesados", sentenció en diálogo con LN+ y agregó que "complicar políticamente la situación de la causa da pie para que los votantes empiecen a dudar".

Para él, son todas operaciones políticas, y entonces dijo: "Es la plata de los containers que vuelve al pueblo hecha opereta". Se refería a los presuntos contenedores, con dinero negro y joyas, que buscaron hace algunos meses con la sospecha de estar enterrados en la estancia de Lázaro Baéz.

En ese momento, habló de los fueros y opinó: "No puede haber semejante tipo de privilegios pasado un determinado nivel. La imagen que damos al mundo es que acá están los protegidos y la gente común".

Fargosi criticó duramente a la Justicia argentina, y dijo que cambiar este sistema es la gran "asignatura pendiente" del país. Para el abogado, una de las cuestiones que hay que modificar es la estructura de Comodoro Py, en la que 12 jueces acumulan "una montaña de poder". De todos modos, opinó que la dificultad para esto sucede reside en que "nadie quiere compartir el poder".

Y explicó: "La situación de estos jueces es idílica. Hoy pueden hacer lo que quieren porque el sistema político les teme, y una cosa es el balance de poderes y otra muy distinta es que un poder le tema a otro".

Finalmente, habló sobre los conflictos internos que golpean a la Corte Suprema. "Antes (Ricardo) Lorenzetti, y me consta, hacía prácticamente lo que quería y ahora resulta que el nuevo presidente (Carlos) Rosenkrantz no puede hacer nada sin la firma de todos los jueces", sostuvo. Para él, esto es reflejo de que en la Argentina "la ley no existe".