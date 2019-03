Multan a Johnson & Johnson: deberá pagar USD29 millones a una mujer que contrajo cáncer por su talco

La compañía estadounidense respeta el proceso legal pero insiste en que el veredicto no está basado en "conclusiones médicas, científicas o reglamentarias"

La Corte Superior de California, en EE.UU., condenó la compañía de de productos farmacéuticos y cosméticos Johnson & Johnson a pagar una multa de 29 millones de dólares a una mujer a quien los talcos de la empresa le habrían causado el cáncer.



El veredicto del miércoles, en la corte superior de California en Oakland, marca la última derrota para el conglomerado que enfrenta a más de 13.000 demandas relacionadas con el talco en todo el país.

Los miembros del jurado declararon que los polvos de talco eran defectuosos y no avisaron a los consumidores de los riesgos para la salud. La afectada, Terry Leavitt, afirmó que utilizó sus productos en los años 60-70 y que el causante de su enfermedad —diagnosticada en 2017— fue el amianto contenido en ellos.



La firma dijo que apelaría, citando "graves errores de procedimiento y pruebas" durante el juicio, y dijo que los abogados de la mujer no habían demostrado que su polvo para bebés contiene amianto.



"Respetamos el proceso legal y reiteramos que los veredictos de jurados no son conclusiones médicas, científicas o reglamentarias sobre un producto", dijo Johnson & Johnson en un comunicado.

Las declaraciones de la compañía contrastan con una investigación de Reuters en 2018, que reveló que tanto sus ejecutivos como los científicos, médicos y abogados tenían conocimiento de la presencia de amianto en sus polvos de talco al menos desde 1971 hasta inicios de la década de 2000.

Pese a que la empresa publicó una respuesta de forma automática negando las conclusiones del estudio, el mismo año junto con su proveedor principal, Imerys America, acordaron con otra cliente también diagnosticada de cáncer el pago de 417 millones de dólares de indemnización.