Germán Garavano: "No pasaría nada si encuentran inocente a Cristina Kirchner en esta causa"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, dijo que "no pasaría nada" si la justicia encuentra inocente a la expresidenta Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública de Santa Cruz que comenzó este mediodía. Además, aseguró que la administración actual tiene muy pocas denuncias de corrupción.



En una entrevista en LN+ , el funcionario analizó el presente judicial de la expresidenta y dijo: "No pasaría nada si el Tribunal encuentra inocente a Cristina Kirchner en esta causa. A priori hay un 50% de las posibilidades de que eso suceda, o más, porque es el fiscal el que tiene que demostrar que conocía los hechos de corrupción".



En otro fragmento de la entrevista comparó las denuncias de las administraciones anteriores y la actual: "Los funcionarios de este Gobierno tienen muy pocas denuncias de corrupción. En gobiernos anteriores no pasó así. El 80% de las denuncias que tiene nuestro Gobierno son políticas, no de corrupción".

También se refirió a las críticas que hizo el precandidato a presidente, Alberto Fernández, hacia algunos magistrados federales que investigan al kirchnerismo y dijo: "En lugar de explicar qué pasó buscan deslegitimar a la Justicia. Es muy triste que un precandidato a presidente cuestione a jueces como lo hizo. Más siendo profesor de derecho y compartiendo cátedra con uno de los jueces criticados".



Garavano se mostró esperanzado en los cambios que se pueden llevar adelante en la Justicia, a través de una reforma, y el nombramiento de jueces titulares y no subrogantes. Sin embargo, reconoció: "Lamentablemente en la Justicia hay casos de corrupción. Lo peor que le puede pasar a la sociedad es que sostenga como juez a una persona que es sospechada de corrupción".