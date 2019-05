Cristina Kirchner enfrentará otro juicio oral: ahora por los documentos históricos que tenía en su casa

La expresidenta tenía en su casa una carta de San Martín a Bernardo O'Higgins. En su libro, contó que fue Vladimir Putin quien se la regaló

Cristina Kirchner sumó este jueves un nuevo juicio oral a su extensa lista de procesos judiciales.

Lo dispuso el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa contra la expresidenta por "ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos", a raíz del hallazgo de documentos históricos en su casa de El Calafate. Se trata de una carta que José de San Martín le escribió al chileno Bernardo O'Higgins en 1835, y el prontuario del dirigente radical y expresidente Hipólito Yrigoyen, cuya autenticidad fue confirmada por el Director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina.

Los valiosos documentos fueron encontrados en los allanamientos que el magistrado dispuso en agosto de 2018 a tres de las propiedades de la senadora nacional (su departamento del barrio porteño de Recoleta y dos viviendas en Santa Cruz) en el marco de la investigación de los llamados "Cuadernos de las coimas".

Tras los procedimientos, la exmandataria cuestionó al juez federal por "romper todo" en un video que subió a YouTube y difundió desde sus redes sociales. "Vinieron a buscar millones de dólares lingotes y solo se llevaron nuestros bastones presidenciales y el de Cámpora, que su familia nos regaló", sostuvo entonces.

Luego, en su libro, "Sinceramente", Cristina contó que fue el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien le regaló la carta de San Martín.

En la página 14, detalló: "Lo de la carta de San Martín es una historia maravillosa: cuando visité Moscú, en marzo de 2015, luego del almuerzo de trabajo que nos ofreció el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, al retirarnos del mismo, hizo detener el paso de nuestra comitiva y pidió a uno de sus colaboradores, que tenía una caja en sus manos, que se acercara. Y allí, ante mi sorpresa y traductor mediante, me dijo: "Esto es para usted, presidenta". Cuando abrí la caja y pude ver la carta original de San Martín a O'Higgins, casi me muero. Lo miré y le pregunté: '¿Y esto? ¿De dónde lo sacaron?'. La respuesta no se hizo esperar y me sorprendió aún más: 'La mandamos a comprar para usted en Nueva York'. Confieso que si me quería impresionar, lo había logrado y con creces… ¡Una carta original del libertador San Martín al libertador O'Higgins! ¡En la que, además, San Martín se lamenta por la ingratitud que recibieron ambos por los pueblos que liberaron! ¡Mamita! Putin, chapeau".