Desde la cárcel, Lázaro Báez nego haber sugerido ser testaferro de Néstor Kirchner

"Sería una falta de respeto a mi amigo. Además, es no conocerlo", dijo el empresario K y aclaró: "Esa supuesta conversación que se filtró no existe"

El empresario Lázaro Báez, detenido en el penal de Ezeiza acusado por lavado de dinero y otros delitos derivados de ser el contratista privilegiado del gobierno K en Santa Cruz, brindó el martes a la noche una entrevista al canal C5N desde la cárcel para negar que haya sugerido en una conversación que era el testaferro de Néstor Kirchner.

"Sería una falta de respeto a mi amigo. Además, es no conocerlo", fue la frase que pronunció Báez desde el teléfono celular de su abogado Elisabeth Gasaro, quien fue al canal de Cristóbal López, el otro empresario preso por sus vínculos con el gobierno kirchnerista.

"Esa supuesta conversación que se filtró no existe. Pero después de ver cómo ha sido el desarrollo del expediente ya no me sorprende nada", afirmó.

Desde Ezeiza, el ex constructor de la obra pública también denunció que el fiscal Guillermo Marijuan le propuso "quebrarse" e inculpar a la ex mandataria Cristina Kirchner.

"Vino a visitarme gente de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y me dijo que Cristina tenía mucha intención de voto. Toda esta campaña está destinada a frenarla a ella y a destruir al peronismo. El liderazgo de Cristina es mucho más fuerte que el de cualquier otro posible candidato y por eso le apuntan a ella", agregó Báez, quien aseguró que realizará una presentación ante la justicia para denunciar ese supuesto pedido de Marijuan.