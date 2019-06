SIM hijacking: el fraude con memoria del celular que podría vaciarle su cuenta bancaria

Según la Comisión para el Comercio de Estados Unidos, en apenas tres años se duplicaron los casos de este tipo de estafa. Cómo protegerse

La tarjeta SIM del teléfono celular tiene información muy importante de sus usuarios y se convirtió el el objetivo de algunos hackers que la utilizan para vaciar sus cuentas bancarias.

La técnica se la se conoce como "SIM swapping" (cambio de SIM) o "SIM hijacking" (secuestro de SIM).

Y se hace gracias a lo que se conoce en informática como "ingeniería social", el arte del engaño a través de técnicas de persuasión y manipulación psicológica.

Uno de los casos más conocidos fue el de Lorrie Cranor, ex directora de tecnología del FTC.

"Hace algunas semanas, una desconocida fue a una tienda donde venden teléfonos móviles, afirmó ser yo y dijo que quería actualizar sus celulares. Salió del comercio con dos nuevos iPhones, a los que les asignaron mi número de teléfono", explicó según el diario Clarín.

Y siguió: "Mis teléfonos Android automáticamente dejaron de recibir llamadas. Me llegó una gran factura y comencé a sentir ansiedad y el temor ante un posible robo de identidad".

Cranor dice que la persona de servicio al cliente de su operadora que le atendió le explicó que sus tarjetas habían sido desactivadas -y activadas luego en dos iPhones- y que probablemente había sido un error.

Después, un empleado de la tienda le contó que una mujer se había hecho pasar por ella. Solo le pidieron una foto de carnet y los últimos cuatro dígitos de su número de seguridad social. Al final, Cranor reemplazó sus SIM de nuevo y sus teléfonos volvieron a funcionar. También cambió la contraseña de sus cuentas, añadió otro código PIN y reportó lo ocurrido.

Otro fue el de Joel Ortiz, un estadounidense de 20 años que fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, a finales de julio pasado. Fue acusado de haber hackeado 20 tarjetas SIM y, en consecuencia, robado el equivalente a 5 millones de dólares en criptomonedas.

Lo grave es que a través del SIM swapping, los hackers pueden robar todo el dinero de la cuenta bancaria de los usuarios. Emma Mohan-Satta, de la compañía de seguridad informática Kaspersky Labs le dijo al sitio de noticias tecnológicas Digital Trends que muchos usuarios tienen sus celulares sincronizados con sus cuentas bancarias, por lo que se logra fácilmente el robo.

También, los atacantes suelen recabar la mayor cantidad de información posible sobre la víctima.

Según la Comisión para el Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés), los casos aumentaron drásticamente en los últimos años. El organismo registró apenas 1.000 incidentes de este tipo en el país en 2013 y los casos superaban los 2.600 en 2016.

En ocasiones, usan técnicas como el "phishing" (se hacen pasar por una empresa o persona del entorno del estafado), de manera que puedan tener acceso a su fecha de nacimiento o número de teléfono.

Para llevarlo a cabo, los hackers confunden a los vendedores de empresas celulares y logran que transfieran los números a tarjetas controladas por ellos. El primer paso es llamar al operador y decirle que su tarjeta SIM se perdió o se dañó. Después, piden que active una nueva tarjeta SIM para ese número pudiendo, de esta manera, acceder a la cuenta bancaria.

Pero este tipo de estafas son difíciles de detectar al principio. Algunas de las cosas a tener en cuenta son los movimientos inexplicables de la cuenta bancaria, mails o notificaciones de redes sociales que ya no llegan.

Para protegerse se pueden tener en cuenta varios aspectos: usar una contraseña grabada con la voz o un PIN adicional; no compartir demasiada información en internet o en el celular; mejor envía WhatsApp que SMS (estos últimos no son encriptados); no vincular las cuentas bancarias al celular, y no darle el PIN a nadie.