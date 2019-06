Ercolini procesó a Cristóbal López y De Sousa por lavado

El juez federal tmbién procesó a Osvaldo Sanfelice, presunto socio de Máximo Kirchner, a quien le habrían desviado fondos que Indalo no pagó a la AFIP

El juez federal Julián Ercolini procesó a los detenidos Cristóbal López y Fabián De Sousa y al presunto socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, por supuesto lavado de dinero a raíz de maniobras en firmas de su grupo empresario.



Ercolini embargó por $80 millones a los acusados y ordenó el franjeo de sus cajas de seguridad. También dispuso el embargo de los bienes de las empresas Alcalis de la Patagonia, Oil M&S, CPC y Agosto "hasta cubrir la suma de 77.390.145,92 pesos".



Cristóbal López y De Sousa están ya procesados y detenidos en el marco de la causa por evasión del impuesto a los combustibles líquidos en la petrolera "Oil Combustibles", una parte de la pesquisa que ya fue enviada a juicio oral con fecha prevista de inicio el 16 de junio próximo.



Ahora el juez los procesó por "lavado de activos" en "concurso real con asociación ilícita" delito por que ya están procesados como organizadores en la causa Oil Combustibles.



El delito que se investiga es el presunto desvío de fondos a la firma Agosto SA por parte de Indalo. Esos fondos serían en parte los que Oil Combustibles no pagaba a la AFIP. La firma Agosto SA era presidida por Osvaldo Sanfelice y quedó bajo investigación "a partir de una alerta emitida por una entidad financiera".



Ercolini entendió que la firma "fue constituida y funcionó como una sociedad pantalla, es decir sin una operatoria comercial considerable, más allá de las contrataciones celebradas con las empresas del grupo Indalo; lo que permitió canalizar dinero ilegítimo, que finalmente llegó a manos del nombrado, persona de extrema confianza de la familia Kirchner".



López y De Sousa "en su calidad de responsables de las firmas Oil M&S SA, CPC SA y Álcalis de la Patagonia SAIC; y Osvaldo José Sanfelice, en su carácter de accionista y presidente de Agosto SA; habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el objeto de poner en circulación en el mercado el dinero defraudado al Estado nacional" entre octubre de 2013 y agosto de 2016.



En su resolución el magistrado dictó la falta de mérito para los dos hijos de Cristóbal López, Cristóbal Nazareno y Emiliano aunque ordenó que prosiga la investigación sobre ambos. Ercolini entendió que estas acusaciones "no pueden ser trasladadas, al menos de momento, a los aludidos" y "tampoco se observa prima facie que hubieran colaborado con los antes nombrados" en los delitos investigados.



"Más allá de los cargos que formalmente ostentaban en las sociedades cuestionadas, no surgen del expediente intervenciones materiales de los nombrados", concluyó el juez.