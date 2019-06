Avanza la ley de góndolas en la Provincia y supermercados preparan la ofensiva legal

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) está concentrada en evitar su avance legislativo, pero que ya analiza qué hacer si se sanciona

Cadenas de supermercados y empresas de consumo masivo siguen esperanzados en poder convencer a los legisladores bonaerenses de los perjuicios que generaría la Ley de Góndolas –según su punto de vista, claro–hasta en los propios consumidores a los que se pretende defender. De ahí que preparan la estrategia legal que llevarán a cabo si el proyecto se aprueba.

De acuerdo a Infobae, el tramado legal está en manos de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que ahora está concentrada en evitar su avance legislativo, pero que ya está evaluando las alternativas posibles para encarar el día después. Cada supermercado o cadena se presentaría de forma individual.

El proyecto de ley de góndolas avanzó en la legislatura bonaerense (tiene media sanción del Senado) y a nivel nacional hubo dos dictámenes, que se debatirán en Diputados el próximo 26 de junio.

Concretamente, sea por la iniciativa nacional como por la provincial, la estrategia de los supermercados será la misma: declarar la norma inconstitucional, agrega el mencionado sitio.

Mediante diversos escritos, varias cámaras empresarias le hicieron llegar a los legisladores, nacionales y bonaerenses, la posición respecto del tema y cuáles serían las consecuencias, si fuera ley. Lo hicieron la Cámara Argentina de Comercio (CAC); la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina (Ccifa) y ASU.

De acuerdo con el documento de AmCham al que accedió Infobae, "de prosperar este proyecto de ley, el principal efecto sería ir a un modelo de país con menos libertades y mayores costos, donde el primer perjudicado será el consumidor". Por su parte, la CAC les planteó a los legisladores que "toda vez que se implementaron medidas de control férreo sobre las relaciones comerciales y de consumo, una de las consecuencias fue la escasez de determinados productos en exhibición, lo que conllevó al incremento de costos entre proveedores y comerciantes, siendo trasladados los mismos a los consumidores".

"No renunciamos a la posibilidad de que nos puedan convocar para que expliquemos cuál es la lógica del posicionamiento de los productos en las góndolas. No comercializamos esos lugares. Ello guarda relación con la proyección de demanda de un producto en función de la demanda pasada. Al tener más rotación, ese espacio garantiza que el cliente lo encuentre cuando va a buscarlo y no generar costos agregados de reposición", dijeron en Walmart al mencionado sitio.

"Esto genera complicaciones operativas -con los consecuentes incrementos de costo por mano de obra adicional de reposición- lo cual se traduce en una mayor dificultad para mantener precios bajos por la falta de eficiencia", enfatizó AmCham.

El argumento principal de quienes impulsan esta ley es que debe limitarse el espacio en góndola a las grandes empresas para poder darle la posibilidad a las pymes de participar y, de esa manera, generar mayor competencia y reducir los precios. Tanto es así que la iniciativa estipula un máximo de 30% por proveedor. Pero desde las cámaras que cuestionan el proyecto alertaron que ello "en la práctica no sucede" y "atenta contra la posibilidad de que las empresas de consumo masivo provean la mayor cantidad de productos a un precio más bajo", dijo AmCham.

La Cámara de Comercio Norteamericana también advirtió que la propuesta no sólo atenta contra garantías básicas como el ejercicio de la industria lícita, el comercio, el uso y disposición de la propiedad, consagradas en la Carta Magna, sino que "también abre la puerta a controversias internacionales por ir contra aquello a lo que la República Argentina se ha obligado en tratados internacionales de jerarquía constitucional". Un proyecto de estas características vulneraría el principio de "igualdad de trato" para productos importados, aseguran las entidades empresarias.

Ya tiene media sanción

