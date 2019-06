Pidieron cinco años de cárcel para Boudou por el auto con papeles truchos y compras irregulares

Al ex ministro de Economía y ex vicepresidente se lo acusó de tener vinculación en la compra de vehículos oficiales sin licitación

La Fiscalía pidió este jueves cuatro años de cárcel para el ex vicepresidente Amado Boudou por la compra de autos sin licitación para el Ministerio de Economía cuando ocupaba esa cartera de Estado, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Además, reclamó una pena unificada de cinco años si se suma el caso de los papeles "truchos" de un vehículo que compartía con su ex mujer Agustina Seguín, cuestión que también se ventiló en este proceso.

El fiscal Abel Córdoba, quien pidió la condena en el juicio que se les sigue a Boudou y otros ex funcionarios en los tribunales federales de Comodoro Py, dijo en su alegato que "no hubo ni subasta pública ni privada. Hubo una compra directa notoriamente ilegal, reconocida por los imputados".

"No objetamos la decisión misma de la compra de autos. Tampoco vemos sobreprecios. Lo que decimos es que no hubo subasta. Quisieron montar un andamiaje documental" para que parezca que la hubo, dijo el representante del Ministerio Público.

"El único proceder inobjetable hubiera sido la licitación pública", enfatizó ante los jueces del Tribunal Oral Federal 8, Nicolás Toselli, Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer,

Córdoba agregó que "Boudou era la autoridad política del Ministerio de Economía" pero "no es el autor del hecho, es un partícipe necesario", aunque "él decidió a quién se le iban a comprar los autos".

Por esa razón la acusación colocó a Boudou en el rol de "instigador".

En tanto, reclamó cuatro años de cárcel para el ex secretario Legal y Técnico de Economía Benigno Alberto Vélez -como autor de negociaciones incompatibles con la función pública al firmar los papeles de compra-, la absolución para otro ex funcionario, Álvaro Palencia Reffino; cuatro años para el ex titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) Daniel Reposo y tres años en suspenso para los empresarios Guido y Fernando Guidi, dueños de la concesionaria donde se adquirieron los vehículos.

La audiencia se inició a las 14.30. El tribunal decidió no interrumpir el juicio por cuestión de agenda, ya que el martes que viene no podrá seguir con este proceso, como estaba previsto, pues estará toda la jornada abocado a un juicio por violación.

Boudou está acusado de avalar la compra de 19 vehículos a la firma "Guido Guidi" en una subasta pública que lanzó la empresa. Pero sin mediar licitación el Ministerio de Economía adquirió tres Volkswagen Passat, tres Vento y trece Bora, de las líneas Trendline, Advance y Exclusive, por un monto total de 2.131.400 pesos.

Así, lo que se inició como una subasta pública se convirtió en privada y fue favorecida esa firma.

En su dictamen previo al juicio, la Fiscalía había considerado que para el momento de la operación Economía no argumentó la necesidad de adquirir vehículos y que se incumplió con el procedimiento de contrataciones.

En esa ocasión el Ministerio Público aseveró que "pese a que los implicados manifestaron durante sus declaraciones indagatorias que la adquisición de tales automóviles era absolutamente necesaria, lo cierto es que a los pocos días de adquirir dichos rodados, nueve de ellos fueron cedidos -mediante contratos de comodato- a otros ministerios -tales como Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación- pese a que no consta un pedido formal de tales ministerios que justificara los comodatos".

También dijo que "el expediente administrativo mediante el cual tramitaba la adquisición de los automóviles 'sorprendentemente' adquirió gran celeridad cuando se tomó conocimiento -el cual es de dudosa casualidad- de la subasta que iba a realizar la firma Guido Guidi".